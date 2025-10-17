Crea contenido Saltando de un puente, dos adolescentes de Tegal desaparecen ahogándose en el río

TegalVIVA – Intención de hacer contenido El video terminó en desastre. Dos de cinco adolescentes en la ciudad de Tegal reportado como desaparecido hundir en el río Gung Tegal el jueves 16 de octubre de 2025, por la tarde después de atreverse a saltar desde el puente.

Lea también: A pesar de que han perdonado, los ex alumnos y simpatizantes del internado islámico todavía denuncian a Trans7 a la policía porque…



La oficina de Basarnas Semarang que recibió el informe reveló que las dos víctimas desaparecidas eran Septian Wahyu R (16) de Tegalsari, West Tegal, y Nata Qolbi Hidayat (16) de Panggung, East Tegal. El incidente ocurrió alrededor de las 15.30 horas.

Según información de otras víctimas que sobrevivieron, los cinco adolescentes inicialmente planearon grabar un vídeo saltando desde el puente. Dos personas saltaron al río, mientras otras tres filmaban desde el borde. Resultó que los dos adolescentes que saltaron no eran buenos nadando.

Lea también: ABG en Cilincing asesinada y luego abusada de su cuerpo, las confesiones del perpetrador adolescente son realmente impactantes





El equipo SAR busca a un adolescente que se ahogó en el río Gung Tegal el jueves

Al ver a sus amigos ahogarse y desaparecer, los otros tres adolescentes entraron en pánico. No se atrevieron a ayudar porque tampoco sabían nadar. Luego pidieron ayuda a los residentes locales, quienes inmediatamente transmitieron la información a la Unidad de Alerta SAR de Pemalang (USS), que la remitió a la oficina de Semarang Basarnas.

Lea también: El gobierno está ansioso por prohibir las redes sociales para los adolescentes



«A las 17.45 WIB recibimos información sobre un incidente de ahogamiento e inmediatamente enviamos un equipo del USS Pemalang con equipo de buceo y ojo acuático para llevar a cabo una búsqueda», dijo Budiono, jefe de la oficina SAR de Basarnas Semarang.

Equipo SAR La combinación inmediatamente realizó inmersiones alrededor de la cascada, que tiene una profundidad de 4 metros. Sin embargo, hasta las 22.00 horas, los esfuerzos de búsqueda no habían dado resultados.

«Los buzos han peinado el lecho del río a una distancia de 15 metros del LKP (lugar del incidente criminal), pero todavía no hay nada. El equipo se ve obstaculizado por los canales y la falta de iluminación. Nuestras operaciones SAR se han detenido temporalmente y continuarán el viernes», añadió Budiono.

El plan es que la búsqueda continúe dividiendo el equipo en dos SRU (Unidades de Búsqueda y Rescate).

«La primera SRU se sumergirá nuevamente con una extensión ampliada de hasta 25 metros desde LKP, mientras que la segunda SRU buscará aproximadamente un kilómetro al norte utilizando un bote inflable», explicó.

Informe: Teguh Joko Sutrisno