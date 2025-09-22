Crash Avión de Ahmedabad: SC busca la respuesta central en la súplica de sonda independiente







El Tribunal Supremo El lunes, dijo que ciertos aspectos del informe preliminar de AAIB sobre el accidente de Air India del 12 de junio que indican fallas por parte de los pilotos eran «irresponsables», y emitieron avisos al Centro y al Director General de Aviación Civil por una declaración de búsqueda de una investigación independiente, justa y expedita.

Un banco de jueces Surya Kant y N Kotiswar Singh tomó nota de ciertos aspectos del informe preliminar de la Oficina de Investigación de Accidentes de Aeronaves (AAIB) emitido el 12 de julio.

El abogado Prashant Bhushan, apareciendo para la ONG `Safety Matters Foundation`, alegó que en el panel de la investigación constituido después del accidente aéreo de Ahmedabad, tres miembros fueron del regulador de aviación y puede haber un problema de conflicto de intereses involucrado.

Buscó la liberación de la información del registrador de datos de vuelo del avión que despejaría el aire por la causa del accidente.

El banco, que bateó por el informe final sobre el Accidente aéreo de Ahmedabaddijo que hay un problema de confidencialidad y aspectos de la privacidad y la dignidad involucradas en el asunto.

Si bien la advertencia de que la liberación de tipos particulares de información puede ser explotada por Rival Airlines, el banco dijo que solo está emitiendo un aviso sobre el aspecto limitado de la investigación libre, justa, independiente y expedita del accidente.

La súplica ha sido presentada por una ONG de seguridad de la aviación dirigida por el Capitán Amit Amit Singh (Fraes), alegando que la investigación oficial viola los derechos fundamentales de los ciudadanos a la vida, la igualdad y el acceso a la información veraz.

La súplica dice que el AAIB emitió su informe preliminar el 12 de julio, atribuyendo el accidente al «interruptores de corte de combustible» que se trasladaron de «correr» a «corte», lo que sugiere efectivamente un error piloto.

Alega que el informe retiene información crítica, incluida la completa Recordadora de datos de vuelo digital (DFDR) Salida, transcripciones completas de grabadora de voz de cabina (CVR) con estampas de tiempo y datos de grabación de fallas de aeronaves electrónicas (EAFR).

Según la súplica, estos son indispensables para una comprensión transparente y objetiva del desastre.

El 12 de junio, Air India’s Boeing 787-8 aviones que operan el vuelo AI171 en el camino al aeropuerto Gatwick de Londres se estrelló contra un complejo de albergue médico poco después de despegar de Ahmedabad, matando a 265 personas, incluidos los 241 pasajeros y la tripulación a bordo.

Entre los 241 muertos había 169 indios, 52 británicos, siete nacionales portugueses, uno canadiense y 12 miembros de la tripulación.

El solitario sobreviviente del accidente fue Vishwashkumar Ramesh, un Nacional británico.

