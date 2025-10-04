Craig Counsell de los Cachorros explica la decisión sorpresa del Juego 1

Para Cachorros motor de arranque Matthew BoydQuien tiene 11 años en las grandes ligas detrás de él, la mayoría de las situaciones que enfrenta en el montículo son al menos bastante familiares. Pero el sábado, está haciendo algo que solo ha hecho tres veces antes en su carrera, y en absoluto en los últimos ocho años. Boyd está tomando el montículo contra el Cerveceros Solo en solo tres días de descanso.

Boyd lanzó solo 58 lanzamientos contra el Padres En el abridor de comodines, permitiendo solo cuatro hits y una caminata y permitiendo una carrera en 4.1 entradas de una victoria por 3-1. El manager Craig Counsell hizo que Boyd lanzara un poco el viernes, y una vez que estuvo claro que se sintió bien, Counsell Libere Boyd para comenzar con tres días de descanso por primera vez desde 2017.

«Va en tres días, va a un pequeño número de lanzamientos». Counsell dijo. «No tomaríamos esta decisión, esto no sería una decisión sobre un inicio de seis entradas o un comienzo de 90 lanzamientos. No estaríamos considerando esto. Pero, sí, creo que tenía la cabeza, probablemente cuando se puso en el refugio. Sí, y se le pregunta repetidamente al respecto».

Los cachorros tenían un gancho rápido en Boyd en la serie Wild-Card

Counsell dijo que el gancho rápido en el Juego 1 de esa serie creó Boyd para estar listo para el Cerveceros A medida que la ronda divisional se pone en marcha. El desarrollo de Boyd como el as del personal ha sido una sorpresa esta temporada, ya que fue el mejor 14-8 de la carrera con una efectividad de 3.21 a los 34 años.

«Creo que realmente desde que Matthew salió, probablemente desde que Matthew llegó al banquillo en el Juego 1, estaba pensando en lanzar este juego. Creo que estábamos pensando en él lanzando este juego. Así es como todo esto fue esto», dijo Counsell

«Obviamente, estaba despierto el jueves por la noche, pero esencialmente eso sirvió como, también estaba hablando de lanzar después del juego si queremos, y estamos como, no estás haciendo eso, eso no tiene sentido».

Matthew Boyd tuvo problemas en el inicio anterior en Milwaukee

Si el comienzo contra el Padres No había sido acortado, dijo Counsell, el equipo no le habría pedido que regresara para el Juego 1 en Milwaukee. Pero Boyd, quien luchó en su único comienzo en Milwaukee este año (cinco carreras, seis hits, cinco bases por bolas en 5.0 entradas), fue recuperado y listo.

«Bromeé con él después del juego que te levanté para no tirar después del juego aquí», dijo Counsell. «No hizo un, si este fuera un comienzo normal y lanzó 90 lanzamientos, no consideraríamos esto, pero debido a que lanzó tan pocos lanzamientos, sabía que iba a poder recuperarse, y pensamos que podría recuperarse rápidamente».