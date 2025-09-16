CR7 Motorsports deja caer a Jeff Stankiewicz en audaz avance de la carrera de eliminación de playoffs de NASCAR

CR7 Motorsports cambió mucho antes de la carrera de eliminación de playoffs en New Hampshire Motor Speedway. La tripulación llegó a un acuerdo con Jeff Stankiewicz, quien ha estado sirviendo como jefe de equipo con Grant Enfinger y su Chevrolet No. 9.

Esto sigue a una temporada difícil y una pésima 21º lugar en Bristol. A pesar del movimiento, el propietario del equipo y Codie Rohrbaugh querían decir que el trabajo y los esfuerzos de Stankiewicz han sido significativos para el equipo.

«Jeff ha desempeñado un papel esencial en nuestro crecimiento y éxito. Su liderazgo y dedicación ayudaron a posicionar a nuestro equipo para ganar carreras y competir por los campeonatos. Estamos agradecidos por todo lo que ha contribuido a CR7 Motorsports y le deseamos lo mejor que avanza». Rohrbaugh dijo.

Grant Enfinger reflexiona sobre la asociación con Stankiewicz

Grant Enfinger también habló muy bien de Stankiewicz. Dijo que el jefe de la tripulación era una parte importante del progreso del equipo.

«Jeff y yo hemos compartido mucho éxito» Dijo Enfinger. «Su conocimiento, preparación y compromiso fueron grandes fortalezas para nuestro equipo. Siempre agradeceré el esfuerzo que hizo para ayudarnos a competir a un alto nivel».

A pesar de que Enfinger respeta Stankiewicz, admitió que estaba frustrado con los resultados recientes. «Simplemente un poco frustrado, solo porque siento que tuvimos una oportunidad en eso al final. Siento que éramos mejores que Corey a largo plazo. Simplemente no podía despejar a un curtidor bastante pronto. Y siento que tal vez abusé de los neumáticos un poco demasiado haciendo algunos de esos movimientos», dijo.

Enfinger actualmente es quinto en la clasificación de puntos, 29 puntos por encima de la línea de corte de playoffs. El equipo espera que el cambio pueda ayudarlos a desempeñarse mejor y mantener la disputa por el campeonato.

El veterano Michael Shelton entra en

Para hacerse cargo de Stankiewicz, CR7 Motorsports nombró al veterano jefe de la tripulación Michael Shelton como el reemplazo interino. Shelton tiene mucha experiencia, incluidas siete victorias en la serie de camiones y un campeonato de la serie en 2012. También ha trabajado con CR7 Motorsports en una carrera única a principios de esta temporada, por lo que ya conoce al equipo.

El equipo espera que la experiencia de Shelton ayude a mejorar el rendimiento en New Hampshire y mantenga vivas sus esperanzas de playoffs.

La decisión también muestra cómo se trata de CR7 Motorsports de CR7 sobre hacer cambios para obtener mejores resultados. Un jefe de tripulación permanente se decidirá después de los playoffs, pero por ahora, Shelton está a cargo.

Un momento de maquillaje o roto para CR7 Motorsports

Este es un paso radical para CR7 Motorsports. Aunque Stankiewicz ya no es miembro del equipo, Rohrbaugh y Enfinger indicaron que valoran sus contribuciones. En este punto, todo depende de la carrera de eliminación, por lo que Enfinger y Shelton intentarán demostrar el hecho de que el equipo era correcto.

Las próximas dos semanas podrían ser cruciales para los deportes de motores Chevrolet y CR7 No. 9. Una buena actuación mantendría vivas sus esperanzas de campeonato y demostraría que el equipo hizo el movimiento correcto al hacer un movimiento tan audaz.