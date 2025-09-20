CPNS Satpol Pp en Ambon admitió que fue acosado por su mayor, la víctima estaba llorando histéricamente

Ambon, Viva – Un posible funcionario (CPNS) en Ambon City, Maluku, hizo una escena de las redes sociales después de afirmar ser víctima de acoso por parte de sus mayores.

En un video que circula, la mujer con las iniciales JM, CPN en la Unidad de Policía del Servicio Civil (Satpol pp) Ambon City, parecía llorar histéricamente el viernes por la mañana, 19 de septiembre de 2025. Con tartamudez, le dijo a la amarga experiencia que experimentó.

Se dijo que el incidente ocurrió en el área de estacionamiento de la oficina de Ambon PP Satpol, el 8 de septiembre de 2025, después del 450 aniversario de Ambon City. JM admitió que fue acosado por una persona de Satpol PP con las iniciales NW

Sus lágrimas estallaron nuevamente cuando entregó la historia frente a la comunidad y a PJ. Secretario de la ciudad de Ambon, Robby Sapulette, cuando las actividades del alcalde se titulaban * Reunión del pueblo * en la sala de servicio de la administración del Ayuntamiento de Ambon.



CPNS SATPOL PP en Ambon afirmó ser acosado por su senior Foto : Captura de pantalla de redes sociales

«Cuando llegó a mí en el lugar del estacionamiento del vehículo en una condición borracha en ese momento inmediatamente tiró del cuello del cuello de mi camisa hasta que su mano fue golpeada por mi pecho, señor», dijo JM mientras lloraba.

Hizo hincapié en que no permanecería en silencio por este incidente. «No lo acepté y haré el proceso legal», dijo con firmeza.

Respondiendo al informe, actuando. El secretario de Ambon, Robby Sapulette, instruyó inmediatamente a la inspección y a BKPSDM para que sigan este caso.

«El gobierno no tolerará acciones que violen las normas inmorales en el entorno laboral del gobierno», dijo. (Usman Mahu/Tvone/Ambon)