CPK de los Hermanos de Interés Ryroph PERO Caso Caso TPPUPUPU

Jacarta – Comisión para la Erradicación de la Corrupción (kpk) convoca al convicto en el caso de conspiración malvada para que se ocupe del caso del convicto por asesinato Ronald Tannur, Zarof Ricar (ZR).

Será interrogado como testigo en un caso de presunto delito de blanqueo de dinero (TPPU) por el exsecretario de la Corte Suprema (MA) Hasbi Hasan (S.S).

«Es cierto, hoy lunes (15/12), el Comité para la Erradicación de la Corrupción (KPK) ha programado una citación para un examen del hermano ZR», dijo el portavoz de KPK Budi Prasetyo a los periodistas según informó ANTARA, el lunes 15 de diciembre de 2025.

Zarof Ricar dijo que Budi fue convocado por la Comisión para la Erradicación de la Corrupción en su calidad de exjefe de la Agencia de Investigación y Desarrollo de Educación y Capacitación Jurídica y Judicial de la Corte Suprema.

Anteriormente se informó que Hasbi Hasan había sido condenado a seis años de prisión por el Tribunal Superior de DKI Yakarta después de que se demostrara que había recibido sobornos en la tramitación del caso de quiebra de la Cooperativa de Ahorros y Préstamos Intidana (KSP) a nivel de casación en el Tribunal Supremo.

Se demostró que Hasbi Hasan recibió un soborno de 3.000 millones de IDR para manejar el caso de quiebra de KSP a nivel de casación con el objetivo de ganar al deudor de KSP Intidana Heryanto Tanaka.

Hasbi Hasan recibió el dinero de Heryanto a través de Dadan Tri Yudianto. Mientras tanto, Heryanto entregó dinero para procesar la demanda de su empresa a Dadan por un monto de Rp. 11,2 mil millones.

Mientras tanto, Zarof Ricar fue condenado a 18 años de prisión por el caso que lo involucra.