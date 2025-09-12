CP Radhakrishnan toma juramento como 15 ° Vicepresidente de la India







Chandrapuram Ponnusamy Radhakrishnan fue el viernes jurado como el 15 ° Vicepresidente de la India.

El presidente Droupadi Murmu administró el juramento al Radhakrishnan, de 67 años, en una breve ceremonia en el Rashtrapati Bhavan esta mañana.

Vestido con un Kurta rojo, Radhakrishnan hizo el juramento en inglés en nombre de Dios.

Radhakrishanan ganó las elecciones vicepresidenciales el martes, derrotando al nominado a la oposición conjunta B Sudershan Reddy por un margen de 152 votos.

La elección se requirió debido a la repentina renuncia del entonces titular, Jagdeep Dhankhar, el 21 de julio sobre cuestiones de salud.

Dhankhar también asistió a la ceremonia, su primera aparición pública desde su renuncia como vicepresidente.

El primer ministro Narendra Modi, el ministro del Interior, Amit Shah, el ministro de Defensa, Rajnath Singh, y el presidente de BJP, JP Nadda, estaban entre los que asistieron al programa.

Los ex vicepresidentes Hamid Ansari y Venkaiah Naidu también estuvieron presentes en la ceremonia.

Antes de la ceremonia, varios líderes políticos llegaron a Delhi para asistir al evento.

Este presente en la capital incluye al primer ministro de Odisha, Mohan Charan Majhi, el gobernador de Karnataka, Thaawarchand Gehlot, el primer ministro de Andhra Pradesh n. Chandrababu Naidu, gobernador de Punjab y administrador de Chandigarh Gulab Chand Kataria, el gobernador de Jharkhand, Santosh Gangwar y el primer ministro de Madhya Pradesh, Mohan Yadav.

Chandrapuram Ponnusamy Radhakrishnan El nominado de la NDA fue elegido como el 15º Vicepresidente de la India El martes, asegurando 452 votos contra el candidato de la oposición y el ex juez de la Corte Suprema B. Sudershan Reddy, quien recibió 300 votos. Anteriormente, se desempeñó como gobernador de Maharashtra. También se desempeñó como gobernador de Jharkhand desde febrero de 2023 hasta julio de 2024. También ocupó un cargo adicional como gobernador de Telangana y teniente gobernador de Puducherry entre marzo y julio de 2024. Un veterano líder de BJP, Radhakrishnan, fue elegido al Lok Sabha de Coimbatore Twee y servido como el Tamil Nadu BJP State.

La secretaria general y oficial de Rajya Sabha, PC Mody, había dicho que 767 de 781 parlamentarios emitieron sus votos, registrando una participación del 98.2 por ciento. De estas, 752 boletas fueron válidas y 15 no fueron válidas, lo que redujo la mayoría de los votos de primera preferencia requeridos a 377.

Mientras que la NDA tenía el respaldo de 427 parlamentarios en papel, 11 legisladores del YSRCP también apoyaron a Radhakrishnan. Curiosamente, el candidato de la NDA recibió 14 votos más de lo esperado, lo que provocó la especulación de votación cruzada del Campamento de oposición.

Además, 13 parlamentarios se abstuvieron de votar en las elecciones. Estos incluyen siete parlamentarios del Biju Janata Dal (BJD), cuatro del Bharat Rashtra Samithi (BRS), un MP del Shiromani Akali Dal (SAD) y un MP independiente.

(Con insumos de agencias)





