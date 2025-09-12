CP Radhakrishnan se hace cargo como presidente de Rajya Sabha después de convertirse en vicepresidente







CP Radhakrishnanquien fue el viernes que juró como nuevo vicepresidente, asumió el cargo como presidente del Rajya Sabha.

Radhakrishnan ofreció homenajes florales en Prerna Sthal en Parlamento El complejo de la casa donde fue recibido por el vicepresidente de Rajya Sabha Harivansh, el ministro de Asuntos Parlamentarios Kiren Rijiju y su adjunto Arjun Ram Meghwal.

Prerna Sthal alberga las estatuas de los líderes eminentes de la India, los luchadores por la libertad y los reformadores sociales.

Más tarde fue a la oficina de Rajya Sabha Presidente y documentos firmados asumiendo el cargo del presidente de la Cámara Alta.

El vicepresidente es el ex presidente de Rajya Sabha.

Por separado, el Ministerio del Interior de la Unión emitió una notificación que anunció que Radhakrishnan ha ingresado a la oficina del Vicepresidente el 12 de septiembre.

Anteriormente, poco después de su juramento, Radhakrishnan condujo para pagar tributos florales a Mahatma Gandhi en Rajghat.

También rindió homenaje a la anterior Primer ministro Atal Bihari Vajpayee en Sadaiv Atal y ofreció homenajes al ex primer ministro Charan Singh en Kisan Ghat.

