CP Radhakrishnan probablemente prestará juramento como vicepresidente el 12 de septiembre







Vicepresidente electo CP Radhakrishnan Es probable que el presidente Droupadi Murmu se administre el juramento del cargo el viernes Murmu, dijeron las autoridades.

Se espera que el presidente administre el juramento de su cargo a Radhakrishnan en una ceremonia formal en el Rashtrapati bhavan El 12 de septiembre, dijeron.

Radhakrishanan, de 67 años, ganó las elecciones vicepresidenciales el martes, derrotando al nominado de la oposición conjunta B Sudershan Reddy por un margen de 152 votos.

Se requirió la elección debido a la repentina renuncia del entonces titular, Jagdeep Dhankharel 21 de julio.

