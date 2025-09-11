





El gobernador de Maharashtra, CP, Radhakrishnan, declaró la oficina el jueves debido a su elección Como el próximo vicepresidente del país, dijo una declaración emitida por la oficina del presidente, informó el PTI.

El presidente Droupadi Murmu nombró al gobernador de Gujarat Acharya Devvrat para descargar funciones del gobernador de Maharashtra, además de sus propios deberes, dijo.

En el momento de su nominación como candidato vicepresidencial por la Alianza Nacional Democrática (NDA) liderada por BJP, Radhakrishnan se desempeñaba como gobernador de Maharashtra.

Radhakrishnan, el nominado de NDA de 67 años, ganó el martes la elección vicepresidencial al nominado a la oposición conjunta B Sudershan Reddy por un margen de 152 votos.

La elección fue necesaria por la repentina renuncia del vicepresidente anterior Jagdeep Dhankhar el 21 de julio.

«Consecuente en emitir el cargo de gobernador de Maharashtra por CP Radhakrishnan Debido a su elección como vicepresidente de India, el Presidente de la India ha designado a Acharya Devvrat, gobernador de Gujarat, para cumplir con las funciones del gobernador de Maharashtra, además de sus propios deberes «, dijo el comunicado, según el PTI.

Es probable que Radhakrishnan reciba el juramento del cargo por el presidente Droupadi Murmu el viernes, dijeron las autoridades.

Se espera que el presidente administre el juramento de cargo a Radhakrishnan en una ceremonia formal en el Rashtrapati Bhavan el 12 de septiembre, dijeron.

El candidato de la NDA, Radhakrishnan, había ganado el martes las elecciones del vicepresidente después de ganar 452 votos.

El nominado de la oposición B Sudershan Reddy obtuvo 300 votos, el oficial que regresaba tenía ayuda anterior.

«El total de 767 votos se emitieron en las encuestas vicepresidenciales, 752 eran válidos y 15 no eran válidos», dijo anteriormente el oficial que regresaba Mody había.

Arraigado en la Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) y la fiesta Bharatiya Janata (BJP), Chandrapuram Ponnusamy Radhakrishnan ha sido elegido como el 15º Vicepresidente de India, convirtiéndose en el tercer líder de Tamil Nadu para asumir esta prestigiosa posición.

Un diputado de Lok Sabha de dos períodos de Coimbatore durante el mandato del ex primer ministro Atal Bihari Vajpayee, Radhakrishnan perdió por poco la oportunidad de convertirse en ministro de la Unión en 1998. Debido a la confusión sobre su nombre, el puesto se entregó a su compañero político tamil Pon Radhakrishnan, después de una mezcla de los gerentes de piso de BJP en la época.

El viaje político de Radhakrishnan comenzó en su adolescencia cuando se unió al RSS, subiendo constantemente a través de sus filas y luego ganó reconocimiento dentro del BJP tanto a nivel estatal como nacional.

(con entradas PTI)





