CP Radhakrishnan de NDA es el nuevo vicepresidente de la India







Alianza Nacional Democrática (NDA) CP Radhakrishnan fue elegido como el 15 ° Vicepresidente el martes. Radhakrishnan derrotó al nominado al bloque de la India Justice B Sudershan Reddy por 152 votos. Se encontró un total de 98.20 por ciento de participación electoral en las elecciones de VP, en la que 767 parlamentarios emitieron su voto de 788.

El nominado de la NDA recibió 452 votos de primera preferencia, mientras que el candidato al bloque de la India, el juez B Sudershan Reddy, recibió 300 votos de primera preferencia. Quince votos se consideraron inválidos. Un total de 13 parlamentarios se abstuvieron de votar. La lista incluye siete parlamentarios de Biju Janata Dal, cuatro de Bharath Rashtra Samithi, un diputado de Shiromani Akali Dal y un diputado independiente.

«El candidato a la NDA y el gobernador de Maharashtra, CP Radhakrishnan, obtuvieron 452 votos de primera preferencia. Ha sido elegido como vicepresidente de la India … El vicepresidente de la oposición, el juez de Vicepresidencial, Sudershan Reddy, obtuvo 300 votos de primera preferencia», dijo el secretario general de Rajya Sabha, PC Mody en su conferencia de prensa.

Más temprano el martes, los principales líderes, incluida la PMinistro de Rime Narendra ModiLos ministros de la Unión Rajnath Singh, Amit Shah, Lok Sabha Lop Rahul Gandhi, el presidente del Congreso, Mallikarjun Kharge y otros, emitieron su voto en las elecciones vicepresidenciales. El asiento del VP ha estado vacante desde el 21 de julio de 2025, ya que Jagdeep Dhankhar renunció a su posición, citando razones de salud.

¿Quién es él?

Chandrapuram Ponnusamy Radhakrishnan se desempeñaba como el 24º Gobernador de Maharashtra desde el 31 de julio de 2024, antes de ser anunciado como el candidato vicepresidente.

Anteriormente se desempeñó como gobernador de Jharkhand desde febrero de 2023 hasta julio de 2024. También tenía cargo adicional como gobernador de Telangana y teniente gobernador de Puducherry entre marzo y julio de 2024. Radhakrishnan también había servido anteriormente como gobernador de Jharkhand, Telangana y Teniente Gobernador de Puducherry.

El BJP incondicional de Tamil nadu ha logrado una licenciatura en administración de empresas y se convirtió en el miembro del comité estatal de Bharatiya Jana Sangh, el precursor del BJP, en 1974. Antes del Jan Sangh, se unió al Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS). En 1996, Radhakrishnan fue nombrado secretario de BJP Tamil Nadu, después de lo cual fue elegido como miembro de Lok Sabha de Coimbatore en 1998 y reelegido nuevamente en 1999.

Durante su mandato como parlamentario, se desempeñó como presidente del Comité Permanente Parlamentario y también fue miembro del Comité Parlamentario de Emprendimientos del Sector Público (PSU) y el Comité Consultivo de Finanzas. También fue miembro del Comité Especial Parlamentario que investiga la estafa de la Bolsa de Valores.

De 2004 a 2007, se desempeñó como presidente del estado de Tamil Nadu. Fue nombrado presidente de la Junta de Coir, Kochi, que se encuentra bajo el Ministerio de la Unión de Micro, pequeñas y medianas empresas, de 2016 a 2020, y ocupó el cargo durante cuatro años. Radhakrishnan también fue el All India a cargo del BJP para Kerala desde 2020 hasta 2022.

Derrota moral y política para BJP, dice el Congreso

El Congreso dijo el martes que la oposición estaba unida para las elecciones con una actuación «más respetable» y afirmó que la victoria aritmética del BJP es tanto «derrota moral y política». «Su desempeño ha sido sin duda más respetable. Su Justicia candidata conjunta (Retd.) B Sudershan Reddy aseguró el 40 por ciento de los votos. La victoria aritmética del BJP es realmente una derrota moral y política. La batalla ideológica continúa sin disminuir», dijo Jairam Ramesh, secretaria general del Congreso, Jairam Ramesh. Presidencia del Congreso Mallikarjun Kharge Los mejores deseos extendidos a Radhakrishnan, al tiempo que expresan una sincera gratitud a B Sudershan Reddy por ser el «candidato conjunto de la oposición unida» y por su lucha en espíritu y con principios. «Esto fue más que una elección; fue una batalla de ideología, reafirmando que los gobiernos con tendencias autoritarias deben ser verificadas para proteger nuestra constitución y democracia», dijo Kharge.

Voces

Narendra Modi, primer ministro

«Felicitaciones a Thiru CP Radhakrishnan Ji al ganar las elecciones vicepresidenciales de 2025. Su vida siempre se ha dedicado a servir a la sociedad y empoderar a los pobres y marginados. Estoy seguro de que será un vicepresidente sobresaliente, que fortalecerá nuestros valores constitucionales y mejorará el discurso parlamentario ”.

Amit Shah, ministro del Interior de la Unión

CP Radhakrishnan ayudará al país a sacar lo mejor de su democracia parlamentaria para servir a los marginados. «Extiendo mis más cálidos deseos para su viaje como el custodio de la santidad de la casa superior».

Droupadi Murmu, presidente

«¡Felicitaciones a Shri CP Radhakrishnan por ser elegido como vicepresidente de la India! Sus décadas de rica experiencia en la vida pública contribuirán significativamente al progreso de la nación».

