Cowboys WR Ceedee Lamb direcciona ‘Humbling’ gotas

Si sabes algo sobre Dallas Cowboys receptor ancho Cordero de CeedeeProbablemente es que hace posible lo imposible cuando se trata de atrapar el fútbol.

Durante la mayor parte de la apertura de la temporada contra el campeón defensor del Super Bowl Filadelfia Eagles El 4 de septiembre, eso todavía era cordero.

Después de un retraso de una hora más de una hora, lo imposible parecía suceder de otra manera: Lamb comenzó a dejar caer un pase tras otro con el juego en la línea.

Mientras que Lamb todavía lideró a todos los jugadores con 7 recepciones para 110 yardas en 13 objetivos, fue una comodidad fría después de la pérdida de los Cowboys 24-20.

Se podía ver a Lamb en la banca palpitando su propio cofre como si dijera «Este está sobre mí» después de su caída final en el 4to y 3 con el tiempo descendente en el último cuarto.

Lamb terminó con 4 gotas totales, con 3 llegando después del retraso.

«Eso es terrible», dijo Lamb después del juego. «No puedo señalar ningún dedo a nadie más. Como jugador, rezas por momentos como este … Dios tiene una forma misteriosa de humillarte a veces … pero solo necesito atrapar la maldita pelota».

Cordero, que firmó un enorme Extensión de contrato de 4 años y $ 136 millones Antes de la temporada pasada, ha sido uno de los receptores anchos singularmente grandes en la NFL desde que fue seleccionado en la primera ronda (No. 17 en general) del Draft de la NFL 2020.

En 5 temporadas de la NFL, es un 3 veces NFL All-Pro y 4 veces Pro Bowler, con 4 temporadas consecutivas de más de 1,000 yardas de recepción.

Los pases caídos de cordero igualaron la pérdida para los vaqueros

Si bien la caída final de Lamb habría sido una captura difícil, las 2 gotas anteriores fueron diesco absoluto del mariscal de campo Dak Prescott Eso probablemente habría balanceado el juego para los Cowboys.

«Acabo de ver Aceedado Cordero Drop más pases en un juego que Justin Jefferson ha caído en toda su carrera «, X usuario ALEC De MN Sports escribió en su cuenta oficial.

«Ceedee Cordero Con el peor rendimiento de 7-110-0 en la historia de la NFL, » Ian Hartitz de MB Fantasy Life Escribió en su cuenta oficial X.

«Ceedee Cordero Tuvo 7 gotas en 2024 y 4 esta noche en el primer partido de la temporada 2025 «, Reportero de los Cowboys Clarence Hill Jr. Escribió en su cuenta oficial X. «Esto no era característico».

Uno de los mejores receptores anchos en la historia de los vaqueros

A solo 5 temporadas de su carrera, no es extravagante llamar a Lamb uno de los mejores receptores abiertos en la historia de los Cowboys.

ESPN puso a Lamb en el número 4 en su lista del Los mejores receptores anchos de la NFL en su clasificación anual de posición de pretemporada. A pesar de perder 2 juegos debido a una lesión en 2024, terminó octavo en la NFL con 101 recepciones para 1,194 yardas y 6 touchdowns.

Lamb eclipsó a 1,000 yardas mientras jugaba sin Prescott para los últimos 9 juegos de la temporada después de que su mariscal de campo tuvo que someterse a una cirugía de isquiotibiales.

«Lamb ha marcado muchas casillas requeridas por un receptor de élite», escribió Jeremy Fowler de ESPN. «Tuvo una temporada de banner en 2023, con 135 recepciones (altas en la liga), 1,749 yardas y 12 touchdowns. No ha tenido años verdaderos. Dak Prescott Y un juego de mal ruion … Lamb tiene 496 recepciones de carrera, la segunda más a través de las primeras cinco temporadas de un jugador detrás Michael Thomas«510. Sus 12 juegos de carrera con al menos 10 recepciones ya son las más en la historia de los Cowboys».