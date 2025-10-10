Cowboys TE Jake Ferguson hace historia en la NFL a través de 5 juegos

Para la mayoría del público que ve fútbol, ​​¿cómo vaqueros de dallas ala cerrada Jake Ferguson Jugado en 2024 hizo que pareciera que su gran temporada en 2023 era una especie de espejismo.

Al parecer, esa parte del público espectador de fútbol no incluía El propietario de los vaqueros, Jerry Jonesquien invirtió mucho en Ferguson esta temporada baja con un Extensión de contrato por cuatro años y 50 millones de dólares.

Ferguson no solo ha silenciado a los escépticos durante los primeros 5 juegos de la temporada regular de 2025, sino que también ha hecho historia en la NFL en el proceso.

«Durante los primeros cinco juegos de cualquier temporada en la historia de la NFL, ningún ala cerrada ha tenido más que las 41 recepciones que Jake Ferguson tiene para los Dallas Cowboys». Todd Archer de ESPN escribió el 9 de octubre. “Otros dos tenían 41: Eric Johnson con el 49ers de San Francisco en 2004 y Zach Ertz con el Águilas de Filadelfia en 2018. Ferguson ha tenido al menos cinco recepciones en cada uno de los primeros cinco juegos. El único otro ala cerrada que ha hecho eso en la historia de los Cowboys es Jason Witten, finalista por primera vez del Salón de la Fama del fútbol americano profesional, que lo hizo en 2008”.

Ferguson, quien tiene 41 recepciones para 272 yardas y 3 touchdowns, ocupa el segundo lugar en la NFL detrás del receptor abierto de los Rams, Puka Nacua, con 52 recepciones.

Los vaqueros ignoraron una temporada mediocre por Ferguson

Al contratar a Ferguson para su gran día de pago, los Cowboys demostraron que estaban dispuestos a mirar más allá de la temporada 2024, una en la que tuvo 59 recepciones para 494 yardas y ningún touchdown y se perdió 3 juegos debido a lesiones. También tuvo problemas para retener el balón con 4 balones sueltos.

También perdió a su mariscal de campo titular durante la mayor parte del año después de que Dak Prescott se perdiera los últimos 9 juegos de la temporada debido a una lesión en el tendón de la corva.

Ferguson fue Pro Bowler en 2023 y uno de los mejores alas cerradas de la NFL con 71 recepciones para 761 yardas y 5 touchdowns mientras los Cowboys tenían marca de 12-5.

Seleccionado en la cuarta ronda (No. 129 en general) por los Cowboys en el draft de la NFL de 2022, Ferguson se dirigía a la última temporada de su Contrato de novato por 4 años y 4,36 millones de dólares en 2025.

«(Ferguson) casi desapareció el año pasado: menos de 500 yardas recibidas y (cero) touchdowns en una tercera temporada de la NFL marcada por lesiones», Gary Davenport de Bleacher Report escribió el 26 de junio.” … No hay duda CeeDee Cordero es el mejor perro en el ataque aéreo de Dallas: fue sexto en la NFL en objetivos el año pasado después de liderar la liga en 2023. Dallas también adquirió al receptor abierto en canje. George Pickens en la temporada baja. Pero Ferguson superó los 100 objetivos hace dos años, y no es tan difícil imaginarlo haciéndolo nuevamente. Dado todo el preguntas al corredorLos Cowboys podrían fácilmente estar entre los equipos con más pases de la NFL en 2025”.

Los famosos de Ferguson; su prometido es más famoso

A los jugadores de la NFL les gusta ser el centro de atención cuando se trata de su vida personal. egos descomunales y la búsqueda de la fama puede ser una mezcla fea.

Podemos asumir con seguridad que Ferguson no tiene tales problemas en su vida personal, aunque sólo sea porque está comprometido para casarse con alguien que es mucho, mucho más famoso de lo que probablemente será el ala cerrada de los Cowboys.

Ferguson ha estado en una relación con la ex jugadora de baloncesto universitaria e influenciadora de las redes sociales Haley Cavinder desde 2023 y la pareja deportiva se comprometió en abril de 2025. Cavinder y su hermana gemela, Hanna, son dos de las personas influyentes en las redes sociales más conocidas de Estados Unidos.

Haley tiene más de 1 millón de seguidores. cuenta personal de instagram. En comparación, Ferguson ha aproximadamente 172.000 seguidores en su Instagram oficial.