Cowboys Schottenheimer: No hay duda sobre el regreso de CeeDee Lamb

Al llegar a la Semana 7, el vaqueros Probablemente le gustaría ver llegar una balsa o refuerzos para reforzar la defensa, que ha tenido problemas durante toda la temporada y permitió 410 yardas y 30 puntos de ofensiva ante Carolina en la derrota del domingo. Por desgracia, si bien hay refuerzos disponibles, son creadores de juego, no bloqueadores de juego.

En la práctica del miércoles aparecieron los guardias. Tyler Bookerla selección de primera ronda del equipo en abril, quien ha estado fuera por un esguince de tobillo. También en el campo de práctica estaba el receptor/devolvedor/jugador de artilugios. KaVontae Turpinque se había perdido dos semanas por una lesión en el pie.

Pero el jugador que los Cowboys estaban más ansiosos por ver de regreso con el uniforme era el receptor estrella. CeeDee Corderoquien también está fuera –desde el 21 de septiembre contra el osos en Chicago, con un esguince de tobillo. Lamb parecía estar listo para la práctica mientras el equipo se prepara para el Comandantes el domingo de la semana 7.

CeeDee Lamb ‘sabe jugar al fútbol’

Ahora bien, regresar al campo un miércoles no es garantía de que un jugador estará activo y jugando el domingo. Pero, dijo el entrenador de los Cowboys, Brian Schottenheimer, Lamb podría ser una excepción a esa regla. Ver a Lamb el miércoles significa que es casi seguro que estará allí el domingo.

«Si respira, me siento bastante bien. Sinceramente. CeeDee sabe jugar al fútbol. Si corre y atrapa uno o dos pases, estoy bien». Schottenheimer dijo.

Si bien la defensa sigue siendo la preocupación, la capacidad de la ofensiva para simplemente superar a los oponentes, lo que funcionó en contra del Gigantes y Jets por las dos victorias del equipo, y casi lo volvió a hacer en el empate 40-40 contra los Packers, recibirán un impulso con Lamb y Turpin de regreso.

La ofensiva de los Cowboys recibe otro impulso

Lamb tuvo 16 recepciones para 222 yardas antes de lesionarse durante la derrota de la Semana 3. La gran incorporación del equipo en la temporada baja, el receptor George Pickens, fue muy bueno antes de que Lamb se lesionara y ha sido estelar en su ausencia: anotó touchdowns en cinco semanas consecutivas y tiene 19 recepciones para 359 yardas en tres juegos sin Lamb.

Turpin, un hombre que regresa al Pro Bowl, ha tenido su mejor año en la ofensiva. Si bien ha promediado 10.0 yardas por devolución de despeje y 405 yardas en el juego de devolución de patadas, Turpin también ha generado 182 yardas de ofensiva en cuatro juegos. En 17 toques, ha conseguido 11 primeros intentos.

Se reúne el combo CeeDee Lamb-George Pickens de los Cowboys

Pickens, por su parte, está emocionado de tener al dúo de regreso, especialmente yendo contra Washington y el ex coordinador defensivo de los Cowboys, Dan Quinn, ahora entrenador en jefe de los Commanders. La defensa de pase de Washington ha tenido problemas y el equipo ha permitido 1,468 yardas en el aire, sólo el puesto 23 en la historia. NFL.

«Estoy muy emocionado» Pickens dijo. «Ni siquiera creo que las palabras puedan explicarlo completamente, y posiblemente a Turpin también, tan súper emocionado. Somos mucho más peligrosos y mucho más explosivos, también, cuando tienes a otros tipos como CeeDee y Turp; es otro componente de explosividad que realmente no se puede describir… y no te olvides de Jake (Ferguson)».