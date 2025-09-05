Cowboys RB Javonte Williams tiene un juego de apertura en el primer

El Broncos de Denver pensó tan poco de corredor Javonte Williams No levantaron un dedo para ficharlo en la agencia libre a pesar de liderar al equipo en 3 de las últimas 4 temporadas.

El Dallas Cowboys No pensé mucho más en Williams, entregándole una miseria a nivel de la NFL con un contrato de agente libre de 1 año y $ 3 millones en esta temporada baja … luego procediendo a tomar 2 corredores en el draft de la NFL. Lo que hizo que Williams fuera una idea de último momento en algunos sectores.

Williams, para su crédito, mantuvo la cabeza baja durante la temporada baja y terminó no solo el Comenzando a correr para los Cowboys En el primer partido de la temporada regular, pero demostró ser un fabricante de diferencia desde el principio, aunque en una derrota por 24-20 ante el campeón defensor del Super Bowl Filadelfia Eagles.

En su primer juego con un uniforme de Dallas, Williams lideró a los Cowboys con 54 yardas por tierra en 15 acarreos y 2 touchdowns por tierra. También tuvo 2 recepciones para 10 yardas.

«Los Cowboys tuvieron seis touchdowns por tierra el año pasado», El arquero Todd de ESPN escribió en su cuenta de X oficial el 4 de septiembre. «Tienen dos en dos unidades hasta ahora esta noche de Javonte Williams. No tenían dos touchdowns por tierra en el mismo juego el año pasado».

Expectativas muy variadas para Williams en Dallas

Si Williams prestara atención al zumbido en torno a los corredores de los Cowboys en esta temporada baja, habría visto una variación salvaje de tomas, desde que posiblemente son posiblemente el peor grupo de posición en la NFL para que él tuviera una temporada de ruptura.

También habría visto la mayor parte de la charla positiva centrada en la selección de novato y quinta ronda Jaydon Bluequien estaba recibiendo representantes del primer equipo antes de una lesión en el tobillo en el final de pretemporada el 22 de agosto y estaba inactivo para el primer partido de la temporada.

Cuando se trataba, Williams era realmente el único corredor confiable a los que los Cowboys podían recurrir: corredor de respaldo, compañero agente libre y ex águila Miles Sanders perdió un balón suelto crucial en el territorio de Filadelfia.

Moe Moton de Bleacher Report El previsto que Williams podría ser solo uno de los pocos corredores de la NFL listas para una «temporada de ruptura» en 2025.