Cowboys QB Dak Prescott emite una declaración sobre Jalen Carter escupiendo sobre él

El Dallas Cowboys ya he comenzado su viaje en el Temporada 2025-26. A pesar de que cayeron contra el Filadelfia Eagles en su APROLES DE TEMPORADA el jueves4 de septiembre, los Cowboys se veían muy bien en el campo, y parece que su nuevo entrenador en jefe, Brian Schottenheimerya está implementando algunas buenas estrategias con el equipo.

Los Cowboys también tienen su mariscal de campo de franquicia Dak Prescott De vuelta y saludable, y organizó un buen espectáculo el jueves. Las águilas chirrido por con un Gana al 24-20Pero fue por No es un reventón y podría haber ido de cualquier manera.

Después del juego, los Cowboys no estaban contentos con su pérdida, pero fue una sensación diferente a cuando el equipo perdió la temporada pasada. Hay esperanza, y ver a este equipo tan cerca de vencer a los campeones reinantes fue emocionante. Pero, antes del juego, toda la diversión fue eclipsada por el jugador de Eagles Jalen Carter escupir en Prescott. Ahora, Prescott se está abriendo sobre esa experiencia y si escupe primero.

Dak Prescott discute el incidente de escupir con Jalen Carter en Dallas Cowboys, Philadelphia Eagle Game

Después del juego, Prescott habló con los medios de comunicación y, por supuesto, se le preguntó acerca de que Carter lo escupió y fuera expulsado de la apertura de la temporada. Mientras Prescott dijo que ha escupido «Mil veces» en general y que es algo de lo que «no está orgulloso», nunca escupiría a otro jugador.

«No me escupiría a alguien» Prescott dijo con respecto al incidente. «Pasé a través de [and] De hecho, dije palabras como, ‘… Disculpe, pero probablemente aún más colorido, ¿para qué necesitaría escupirte?’ Y él simplemente me escupió en ese momento. Fue más una sorpresa que cualquier otra cosa «.

Entonces, Prescott fue desordenado por el momento. Los funcionarios no estaban muy contentos con eso y lo dieron a conocer cuando expulsaron a Carter. Ahora, este momento incluso tiene un nombre en Spitgate, y está tomando las redes sociales por asalto.

Además del incidente de escupir, fue divertido ver a Prescott y Lamb hacer lo suyo en el campo, y es de esperar que sea una buena señal de cosas por venir. «Dak y Ceedee Lamb continúan Notado Tom Downey En una publicación en X durante el juego.

Mantener a Dak Prescott sano para los Dallas Cowboys

Ver la salud de Prescott y volver al campo es un alivio, y esperemos que se mantenga así. En un artículo publicado el sábado 16 de agosto, luego de la derrota del equipo ante Baltimore en la pretemporada, Charean Williams de La charla de fútbol profesional y los deportes de NBC resumen el mayor problema de los Cowboys.

Explica que los Cowboys tienen un «problema de mariscal de campo de respaldo». Agrega: «Es obvio que los Cowboys tienen un problema de mariscal de campo suplente».

Después de ese juego de pretemporada, Schottenheimer insistió en que no está preocupado. «No diría que me preocupa», dijo Después del juego en una conferencia. «No nos pusimos en ritmo ofensivamente. Lo que hicimos en la primera mitad contra los Rams, creo que salimos una mentalidad un poco diferente en términos de tratar de correr la pelota. Lo consiguieron».

Es bueno que Prescott pareciera y jugador tan saludable como siempre el jueves. Esperemos que el próximo juego no implique escupir.