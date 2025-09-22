Cowboys QB Dak Prescott deja los sentimientos de estar en la banca contra los osos

Dak Prescott quería terminar el Dallas Cowboys’31-14 La pérdida de la Semana 3 contra los Chicago Bears, a pesar de que el juego está fuera de control.

Los Cowboys decidieron sacar a Prescott en el último cuarto, por tres puntajes. No quedaba nada para luchar sino orgullo. Pero a Prescott no le habría importado el trabajo extra.

«Quiero decir, obviamente, quiero a todos los representantes. Nunca estoy contento de ser retirado, pero tienes que ser realista y profesional sobre dónde estaba el juego», dijo Prescott.

Respaldo Joe Milton ingresó al juego en alivio de Prescott, completando 3 de 5 pases para 41 yardas y una intercepción.

En total, los Cowboys acumularon 396 yardas de ofensiva, pero tuvieron solo 14 puntos que mostrar. Las pérdidas prematuras y los errores condenaron a Dallas cuando el equipo cayó a 1-2. Prescott no contuvo en su revisión de la ofensiva.

«Sé que anotar 14 puntos nunca estará bien», Prescott dijo. «Y maldita sea, no con esta ofensiva, esta unidad, el equipo, los jugadores que tenemos y qué, y seis de ellos eran objetivos de campo. No es aceptable, no para nuestro estándar, no en ningún lugar en lo que creemos y en lo que somos capaces de hacer».

Cowboys QB Dak Prescott: ‘No puedo jugar a la defensa’

El entrenador en jefe de los Cowboys, Brian Schottenheimer, expresó un sentimiento similar a Prescott sobre el esfuerzo del equipo contra los Bears.

«No jugamos bien. No jugamos lo suficientemente bien como para ganar, y es por eso que estamos sentados aquí con la pérdida», dijo Schottenheimer. «Este es uno de los juegos que miras y tú dices: ‘Sí, quiero decir que eso es humillante, y apesta’. Pero podemos jugar bastante bien, y tenemos que jugar mejor para ganar en esta liga «.

Prescott y la ofensiva de los Cowboys demostró sus capacidades en su victoria de la Semana 2 contra el Gigantes de Nueva York. Recolectaron casi 500 yardas de ofensiva total y hubo jugadas explosivas en todo el campo.

Si bien la defensa no ha sido buena, clasificarse cerca de la parte inferior de la liga en la mayoría de las categorías principales, Prescott solo se centra en lo que puede controlar.

«Sé que somos capaces de anotar, y si tenemos un puntaje como lo hicimos la semana pasada [against the Giants]Vamos a hacer eso «, dijo Prescott.» No puedo jugar a la defensa, y no es así como funciona este juego, y los muchachos en ofensiva no. Tenemos que jugar la ofensiva lo mejor que podamos, independientemente «.

Cowboys Miss Ceedee Lamb en pérdida ante Bears

Los Cowboys jugaron la mayor parte del juego sin receptor estrella Cordero de Ceedeequien salió con una lesión en el tobillo antes de hacer una captura.

George Pickens dio un paso adelante con el cordero, enganchando cinco pases para 68 yardas y una toma de touchdown con una sola mano. Sin embargo, También tenía una pelota rebotando en sus manos Eso resultó en una intercepción. Pickens declinó hablar con los medios después del juego.

La afortunada noticia para los Cowboys es que no se espera que Lamb pierda el tiempo. Dijo después del juego que se siente seguro de que puede jugar la próxima semana contra los Packers.

«Esto es como protegerme de mí mismo tipo de ofertas», Lamb dijo a los periodistas. «Entonces, una vez que empiezo a sentirme mucho mejor y empiezo a recuperar la fuerza en mi tobillo en cuanto a la movilidad y capaz de cortar y me gustan los movimientos dinámicos reales, estaba listo para volver, pero luego me dijeron que no lo hiciera … absolutamente [it feels like something I can play through next week]. «