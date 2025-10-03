Cowboys Novato RB recibe buenas noticias de OC Klayton Adams

La semana pasada, Dallas Cowboys El entrenador en jefe Brian Schottenheimer se sentó para una entrevista en una estación de radio local de Dallas. Habló sobre el novato RB Jaydon Blue, el progreso que ha hecho desde su lesiónY lo que están buscando de él avanzando. En ese momento, Blue había estado inactivo para los tres Vaqueros‘Juegos, y volvió a estar inactivo en la Semana 4 contra los Packers.

En esa entrevista, Schottenheimer dijo que Blue estaba practicando bien y apilando buenas semanas, y la única razón por la que no había estado activo el día del juego aún era la necesidad de más cuerpos en defensa debido a las crecientes lesiones en ese lado del balón.

El jueves, Vaqueros El coordinador ofensivo Klayton Adams respondió una pregunta sobre Blue durante su conferencia de prensa semanal, reforzando lo que Schottenheimer había dicho la semana anterior.

«Sí, haría eco del entrenador [Schottenheimer]Sentimientos sobre eso » Dijo Adams. «De hecho, he tenido esa conversación con él en el pasado, hombre. ‘Lo estás haciendo muy bien, será realmente más sobre la oportunidad aquí que [you]. No estás siendo castigado ni nada de eso ‘».

«Y así ha seguido manteniendo la cabeza baja y trabajando duro, y en algún momento aquí saldrá, y espero que juegue bien y haga cosas especiales cuando lo haga».

Dallas Cowboys RB Jaydon Blue podría ser necesario en la Semana 5

El Vaqueros Toca los Jets en la Semana 5, y es lógico que Blue pueda activarse por primera vez esta temporada. Iniciando RB Javonte Williams ha sido fantásticamente productivo, y toma la mayor parte de las fotos y trabaja en el corredor. Su respaldo, Miles SandersEs el único otro corredor tradicional en obtener instantáneas para los Cowboys esta temporada.

Pero Sanders sufrió una lesión en la rodilla contra los Packers, obligando a los Cowboys a jugar fullback Cazador Luepke en medio de atrás cada vez que Williams necesitaba un respiro. El estado del juego de Sanders para la semana 5 está en el aire, por lo que puede ser necesario Blue como respaldo de Williams esta semana.

Si es así, el cuerpo técnico claramente cree en él. La velocidad de Blue podría ser una sacudida de explosividad para esto Vaqueros ofensa, algo que podrían usar. Por lo menos, es una oportunidad para que el novato de la quinta ronda fuera de Texas tenga un impacto en el campo.

Los Dallas Cowboys necesitan comenzar a apilar victorias

Lograr obtener un empate de ese juego masivo del domingo por la noche contra los Packers está más cerca de una victoria para Dallas que para Green Bay, pero con 1-2-1, el Vaqueros Necesito comenzar a obtener algunas victorias si quieren regresar a los playoffs este año.

El Vaqueros Tenga un período de juegos muy ganables antes de que su horario se endurezca. Durante las siguientes siete semanas, los Cowboys juegan a los Jets, Panthers, Comandantes, BroncosCardinals y Raiders, con su semana de descanso entre los juegos de los Cardenales y los Raiders. Ir 4-2 en ese tramo sería enorme para Dallas, especialmente teniendo en cuenta lo que tienen en el horario después de eso.

A partir de finales de noviembre, los Cowboys juegan con los Eagles, Chiefs, Lions, Vikings, Chargers, Comandantesy gigantes. Si Dallas quiere acumular victorias, ahora es el momento.