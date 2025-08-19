Cowboys Micah Parsons simulacros de comercio produce un borrador masivo

Qué tan preocupados están los fanáticos de los Cowboys sobre el estado actual del juego entre el equipo y el ala defensiva de Star Micah Parsons Es probable que se relacione directamente con cómo se sienten acerca de las siguientes preguntas: hemos visto esta película antes y sabemos cómo va a terminar, ¿verdad?

Parsons está esperando un nuevo contrato, por supuesto, y debe pagarse como uno de los mejores jugadores defensivos de la liga. Justo decir que podría establecer un nuevo récord en eso, posiblemente alcanzando alrededor de $ 45 millones anuales.

Los Cowboys se mueven a un ritmo glacial al dar ese tipo de dinero. Dallas esperó hasta finales de agosto para finalmente pagar el receptor Cordero de Ceedee El verano pasado, dándole un acuerdo de primera categoría por valor de $ 136 millones en cuatro años. Los Cowboys firmaron el mariscal de campo Dak Prescott En la mañana de la apertura de la temporada en septiembre de 2024, para Fnuestros años y $ 240 millonestambién en la parte superior del mercado.

Cuando se trata de Parsons, hemos visto esta película antes, ¿verdad?

Micah Parsons tomando las cosas personalmente

Probablemente. Pero no necesariamente, por eso hay más preocupación por esta situación.

El hecho de que los Cowboys pusieran sus estrellas a través de este escurridor podría significar que, eventualmente, uno de ellos toma una posición y se niega a firmar. Parsons podría ser el que se ponga de pie. Como señaló Adam Schefter de ESPN el lunes, Hay un aspecto «personal» a la situación de Parsons que lo separa de Prescott y Lamb.

Parsons pensó que estaba cerca del propietario Jerry Jones. Pero al final, Jones lo ha tratado como una cabeza de ganado, cuestionando el valor de Parsons después de que resultó herido el año pasado e intentando eludir al agente de Parsons en las negociaciones. Hay un poco de traición allí, desde la perspectiva de Parsons.

Gobs de dinero tienden a hacer que los jugadores pasen por alto la traición personal. Pero Parsons usa sus emociones y su lealtad en la manga, podría ser diferente a la mayoría de los jugadores, y podría estar dispuesto a llevar a Jones hasta que obliga a un intercambio.

Cowboys agregan 3 primeros rondores

Si ese es el caso, es probable que no haya un equipo mejor posicionado para dar a los Cowboys un gran recorrido que el Nueva Inglaterra PatriotasUn equipo que se ve en aumento. El GM Eliot Wolf dijo el lunes que estaría dispuesto a separarse de las mejores selecciones de draft para asegurar el talento de alto nivel ahora.

Y así, la propuesta de comercio pesado es simple, incluso con implicaciones masivas.

Patriotas: Micah Parsons

Cowboys: 3 selecciones de primera ronda

Perder las picaduras de Parsons, pero tres primeras rondas serían un retorno impresionante:

«Nueva Inglaterra se está reconstruyendo desde cero con un nuevo entrenador en jefe en 2025 (Mike Vrabel) y un QB de segundo año que fue una selección entre los 3 primeros (Drake Maye). Los Patriots tuvieron un borrador sólido, probablemente eligió dos titulares a largo plazo en la línea ofensiva. Nueva Inglaterra también dio un gran cambio en la agencia libre con las diggs de Stefon.

«El equipo todavía tiene casi $ 60 millones en espacio en el límite y puede absorber a Parsons en el futuro. Tres selecciones de primera ronda es un poco más de lo que los Bears están renunciando, pero los Patriots juegan en una división y perfil mucho más débiles como el equipo más probable de solo cinco victorias en 2025. Agregando que los parsons de las fronteras aumenten a la victorización total y las aguas victorias hacia adelante, lo que puede avanzar en las cañones de las nuevas y victorias. reconstruye a un contendiente perenne «.