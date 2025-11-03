Cowboys ‘en el mercado’ para un importante movimiento en la fecha límite de cambios de la NFL

El vaqueros entrará en la fecha límite de cambios de la NFL el martes, pocas horas después de concluir su juego de la Semana 9 contra los Cardenales el lunes por la noche, y es posible que el resultado de esa actuación tenga alguna influencia en lo que, exactamente, hará el equipo cuando se trata de intercambiar activos para reforzar la plantilla.

Dallas está sentado en 3-4-1 al comenzar el juego y, ciertamente, 4-4-1 se sentiría muy diferente a 3-5-1. Los Cowboys han dicho que el resultado del juego del lunes no cambiará su enfoque en la fecha límite del martes, pero es imposible pensar que la clasificación no tendrá algún impacto en lo que viene después.

Eso es especialmente cierto con la evidente debilidad que los Cowboys han mostrado en la primera mitad de la temporada. La ofensiva puede ser un gigante, pero la defensa ha demostrado la capacidad de hacer que casi cualquier otro equipo de la liga también parezca un gigante.

Vaqueros que buscan un ala defensiva / cazamariscales

Con eso en mente, Ian Rapoport de NFL Network dijo el domingo que los Cowboys tienen un objetivo claro de cara a la fecha límite: conseguir ayuda defensiva, especialmente en la cazamariscales.

Dijo Rapoport: «No hemos hablado lo suficiente sobre los Cowboys porque juegan el lunes por la noche. Pero antes de la fecha límite de cambios, cada vez que se le pregunta, Jerry Jones habla sobre la posibilidad de que los Cowboys hagan un gran cambio. No es como si Mica ParsonsLo hicieron esta temporada baja, pero no me sorprendería que los Cowboys cambiaran por un cazamariscales. Tengo entendido que están buscando una línea defensiva o un ala defensiva.

“Un par de nombres a tener en cuenta: Bradley Chubbel delfines veterano, Jaelan PhillipsOtro destacado corredor de los Dolphins. Arden Key de los Tennessee Titans también está entre los nombres a tener en cuenta en Dallas”.

La fecha límite para cambios de la NFL podría no solucionar los problemas

La pérdida de Parsons ciertamente dejó un enorme vacío para los Cowboys, y el deseo de llenar ese vacío con más cazamariscales en el NFL La fecha límite para realizar cambios es comprensible. Pero debería haber cierto temor entre los fanáticos de los Cowboys de que hacerlo sería abordar el problema equivocado: este equipo carece lamentablemente de la secundaria, mientras que los cazamariscales no han sido malos.

De hecho, la defensa de Dallas ocupa el puesto 17 en eficiencia en la caza de mariscales, por enfoque de fútbol profesional. La secundaria ocupa el puesto 32 en cobertura. Es mucho más difícil encontrar esquineros listos para usar en el mercado de cambios, pero parece que ese debería ser el enfoque, incluso si los Cowboys ya hundieron contratos importantes en los esquineros Trevon Diggs (quien está en el IR) y Daron Bland.

Lamentablemente, según Rapoport, no será así.

Los problemas de los Cowboys van más allá de la fecha límite de cambios de la NFL

El mayor problema con la defensiva de los Cowboys ha sido la total falta de continuidad, por supuesto. El equipo ahora tiene a Matt Eberflus como coordinador defensivo, su tercer cambio en ese puesto en tres años, luego de que Mike Zimmer estuvo allí en 2024 y Dan Quinn antes que él.

«No es ideal» dijo el entrenador Brian Schottenheimer. “El mayor cambio fue cuando [Quinn] izquierda.

«Es un ajuste, y lo que la gente no se da cuenta es si estás jugando 3-4 [and] 5-1 con DQ, o [Zimmer’s] cuatro abajo, o [Eberflus’] cuatro abajo, no son los mismos sistemas y no están construidos sobre las mismas cosas”.

Puede ser, entonces, que algo más profundo esté en juego y que ningún movimiento en la fecha límite de cambios vaya a arreglar este grupo.