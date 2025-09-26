Cowboys DT Kenny Clark no se detiene sobre Packers y Jordan Love

Antes de que comenzara la temporada 2025 de la NFL, la Dallas Cowboys hizo un movimiento que envió ondas de choque en toda la liga. El equipo de Estados Unidos eligió que era hora de pasar del apoyador superestrella Micah Parsonsintercambiar uno de los mejores jugadores defensivos de la NFL a la Green Bay Packers.

El shock de este intercambio de éxito de taquilla sigue siendo fresco en la mente de todos. Se convertirá en otro nivel por completo cuando los Cowboys reciban a los Packers el domingo por la noche en posiblemente el enfrentamiento más esperado de la Semana 4, principalmente debido a las historias que rodean este juego.

Aunque todos hablarán sobre el regreso de Parsons a Dallas para enfrentarse a su antiguo equipo en el estadio AT&T, con el propietario del equipo y el gerente general de toda la vida. Jerry Jones Es probable que sea presentada prominentemente por las cámaras temprano y, a menudo, durante la transmisión, una historia que se pasa por alto es Kenny Clark Frente a su antiguo equipo.

Kenny Clark eclipsó el regreso de Micah Parsons a los vaqueros

Obviamente, Parsons fue el nombre más importante en el comercio entre los Cowboys y los Packers, pero Clark es un jugador de élite por derecho propio, lo que significa que probablemente tenga un hacha para moler, considerando que ha sido sobre Parsons en la Semana 4.

Clark compartió sus pensamientos sobre enfrentarse a los Packers este fin de semana el jueves.

«Por supuesto, cuando has estado en algún lugar durante nueve años, es difícil no tener esas emociones, pero quiero decir, es otro juego al final del día», dijo Clark. «Definitivamente, voy a estar ampliado. Voy a estar listo para ir a prepararme, y hacer todo lo que tengo que hacer para ayudar a mi equipo a ganar, pero al final del día, estamos tratando de estar 1-0 esta semana».

Clark claramente está tratando de mantenerse enfocado en lo que inevitablemente será un juego emocional para el tres veces Pro Bowler, lo que probablemente sea mucho más fácil decirlo que hacerlo. Todo cambia cuando esas luces brillantes se encienden en el estadio AT&T con el equipo que lo reclutó en la otra línea lateral.

Queda por ver cómo Clark y Parsons reaccionarán y jugarán cuando estas dos franquicias históricas se enfrenten el domingo por la noche.

Kenny Clark podría darle una ventaja a los Cowboys contra los Packers

Una cosa que Clark puede traer a la mesa cuando se enfrenta a los Packers es que él conoce al equipo increíblemente bien, quizás mejor que cualquiera en la liga fuera de los jugadores que se unen para Green Bay semanalmente.

Se le preguntó a Clark si tener un conocimiento interno sobre los Packers proporcionaría una ventaja para los Cowboys en términos de lo que trae a la mesa en el campo de fútbol.

«Los conozco dentro y fuera, y me conocen», dijo Clark. «He estado yendo en contra de esos tipos durante mucho tiempo. Sé cómo les gusta bloquear y esas cosas. En cuanto al esquema y ese tipo de cosas, eso es un poco más difícil. En cuanto a mí contra la guardia, sé cómo me van a bloquear, conociendo los sets. Saben lo que voy a hacer, sé lo que van a hacer».

Con los Packers saliendo de una pérdida impactante para el Cleveland Browns Y los Cowboys tienen solo una victoria en la temporada hasta ahora, ambos equipos estarán muy motivados para asegurar una victoria en la Semana 4, especialmente dado el drama elevado que rodea el juego.