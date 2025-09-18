Cowboys DC Matt Eberflus se abre para volver al fútbol

Después de reclutar a Caleb Williams con la selección general número 1 de USC, los Chicago Bears se convirtieron en un tema candente de conversación en la NFL, y muchos creían que el equipo finalmente había encontrado un mariscal de campo de franquicia.

Aunque el jurado aún está fuera de si Williams estará a la altura de las expectativas en Chicago, Matt Eberflus no duró mucho, ya que el entrenador en jefe de los Bears con el prometedor mariscal de campo novato en el centro, ya que fue despedido después de perder ante los Lions de Detroit el día de Acción de Gracias, que fue la sexta pérdida consecutiva del equipo. El futuro de Eberflus en la NFL era incierto, por decir lo menos, después del disparo.

Afortunadamente para Eberflus, los Dallas Cowboys estaban dispuestos a traerlo para convertirse en el nuevo coordinador defensivo, reemplazando a Mike Zimmer como parte de la revisión del cuerpo técnico para el equipo de Estados Unidos.

Eberflus para enfrentar osos por primera vez desde que disparó

En la semana 3, Eberflus se enfrentará a su antiguo equipo mientras lidera la defensa de los Cowboys sin micah Parsons. Los Cowboys viajarán a Soldier Field, con ambos equipos con la esperanza de hacer una declaración después de los inicios decepcionantes para la campaña 2025.

Durante una conferencia de prensa de los Cowboys el jueves antes del enfrentamiento con los Bears, se le preguntó a Eberflus sobre regresar a Chicago en la capacidad de entrenamiento por primera vez desde su despido y enfrentando a Williams.

«Realmente aprecié todo el tiempo que estuve allí y toda la experiencia de entrenamiento, y luego para Caleb, realmente está trabajando en el proceso de su segundo año», dijo Eberflus sobre su antiguo mariscal de campo. «Trabajando a través del momento y el ritmo de esa ofensiva, y puedes verlo en el futuro».

Ninguno de los equipos ha jugado a las expectativas después de las primeras dos semanas de la temporada, con los Bears sufriendo un colapso vergonzoso con los Minnesota Vikings en la Semana 1 y luego los aplastados por Jared Goff y los Leones en la Semana 2, dando 52 puntos a sus rivales de la División.

En cuanto a los Cowboys, Dallas perdió la oportunidad de extraer un malestar contra el campeón defensor del Super Bowl, Philadelphia Eagles, en el primer partido de la temporada y luego apenas salió a la cima contra los Gigantes de Nueva York en un juego en el que se anotaron 77 puntos combinados en la Semana 2.

La defensa de los Cowboys tiene como objetivo recuperarse contra los Bears

Renunciar a 37 puntos contra Russell Wilson and Company no es un gran aspecto para Eberflus cuando comienza con su nuevo equipo, pero podría recuperarse con una venganza si puede poner las abrazaderas en Williams en la Semana 3 en Chicago. Sería una victoria masiva para Eberflus contra su antiguo equipo y al mismo tiempo obtener a los Cowboys superiores a .500.

Todos los ojos estarán en Eberflus y Williams en este enfrentamiento de la semana 3 en Chicago, ya que probablemente será la historia más grande para estos dos equipos que buscan convertirse en una fuerza a tener en cuenta en la NFC esta temporada.

No hay mejor oportunidad para que el nuevo coordinador defensivo de los Cowboys haga una declaración que contra su antiguo mariscal de campo y el equipo que lo renunció después de la vergonzosa derrota ante los Lions el año pasado.