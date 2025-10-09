Cowboys Breakout WR nombrado chip comercial antes de la fecha límite

El vaqueros de dallas La sala de receptores parece igualmente prometedora y emocionante durante las primeras cinco semanas.

CeeDee Cordero se ha consolidado como uno de los principales receptores abiertos de la liga, lo cual no es nada nuevo, pero el cambio del equipo durante la temporada baja por George Pickens dio Dak Prescott el tipo de amenaza vertical de gran cuerpo que se había estado perdiendo.

La incorporación de Pickens, si bien tuvo impacto, también impulsó Jalen Tolbert a un nuevo rol como WR3 de Dallas.

Es por eso que algunos creen que se está convirtiendo silenciosamente en un nombre a seguir a medida que se acerca la fecha límite para realizar cambios. Está entrando en el último año de su contrato de novato, y con los compromisos financieros de los Cowboys ya vinculados a piezas fundamentales como Lamb y Prescott, las decisiones de la directiva sobre piezas complementarias como Tolbert se vuelven más complicadas.

Todd Brock de Cowboys Wire se encuentra entre los que sienten que Tolbert podría ser canjeado como parte de un paquete en caso de que el propietario Jerry Jones decida agregar más jugadores.

¿Los Dallas Cowboys cambiarán al WR Jalen Tolbert antes de la fecha límite de cambios de 2025?

Refiriéndose a una conversación que Jones tuvo el 7 de octubre en la que el El dueño de los Cowboys mencionó que estaba “abierto al negocio”.«Cuando se trata de agregar jugadores a través del intercambio, Brock recitó una breve lista de jugadores potencialmente prescindibles.

«La directiva de los Cowboys ha declarado anteriormente que prefieren sentarse y dejar que los equipos se acerquen a ellos con una oferta comercial, pero si Jones siente que una pista interna para un puesto en los playoffs está a su alcance, el equipo ciertamente tiene recursos para salir y gastar en el jugador adecuado». Brock escribió el 7 de octubre: añadiendo:

«Los jugadores actuales de los Cowboys como Luke Schoonmaker, Donovan Wilson, Dante Fowler o incluso Jalen Tolbert podrían agregarse a un paquete para un socio comercial interesado».

La incorporación de Pickens cambió todo, sin duda, pero la aparición de otros en la sala de WR de los Cowboys también es un factor. KaVontae Turpin se ha labrado un papel de nicho para sí mismo y Ryan Flournoy acaba de estallar con el primer juego de 100 yardas de su joven carrera, Semana 5.

Si los Cowboys deciden que necesitan ayuda en la defensiva (la línea defensiva y la secundaria en particular podrían necesitar un impulso) y prefieren selecciones en lugar de pagarle a Tolbert la próxima primavera, ciertamente podría terminar siendo parte de un paquete comercial para Dallas.

Más sobre los más de 3 años de Tolbert en Dallas

Tolbert llegó a Dallas como selección de tercera ronda de 2022 (N° 88) después de reescribir los libros de récords del sur de Alabama. Estableció récords del programa en recepciones (178), yardas (3140) y TD (22), mientras que ganó el premio al Jugador Ofensivo del Año Sun Belt en 2021. Con un récord de 6-1 y 195, tuvo temporadas consecutivas de 1,000 yardas en la universidad.

Sin embargo, luchó por aclimatarse a la velocidad de la NFL desde el principio. Como novato en 2022, tuvo solo dos recepciones para 12 yardas en ocho juegos, luego se labró un papel rotacional en 2023 con 22 agarres para 268 yardas y dos anotaciones.

En el tercer año, tuvo un gran avance. En 2024, Tolbert inició 15 juegos y terminó con 49 recepciones para 610 yardas y siete touchdowns en recepción, la mayor cantidad del equipo. En cinco juegos este año, tiene 10 recepciones para 101 yardas (sin touchdowns).

Con la fecha límite de cambios acercándose el 4 de noviembre, parece probable que los Cowboys hagan uno o dos movimientos, particularmente si ganan algunos juegos más. Queda por ver si eso significa que Tolbert está perdido.