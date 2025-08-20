COVID-19 SHOTS: Los pediatras estadounidenses difieren de los consejos del gobierno







Por primera vez en 30 años, la Academia Americana de Pediatría (AAP) está divergiendo sustancialmente de las recomendaciones de la vacuna del gobierno de los Estados Unidos. El grupo es nuevo COVID-19 Las recomendaciones publicadas el martes recomendan firmemente los disparos Covid-19 para niños de seis meses a dos años. También se recomienda disparos para los niños mayores si los padres quieren vacunarse a sus hijos, dijo la AAP.

Eso difiere de la orientación establecida bajo el Secretario de Salud de los Estados Unidos, Robert F Kennedy Jr, que no recomienda los disparos para niños sanos de cualquier edad, pero dice que los niños pueden obtener las tomas en consulta con los médicos. Las vacunas también se recomiendan para niños mayores que tienen crónica enfermedades pulmonares u otras afecciones que los ponen en mayor riesgo de enfermedad grave, dijo la AAP.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente