‘Countdown’ y ‘Butterfly’ canceladas en Amazon después de una temporada cada una

Amazon Prime Video ha cancelado”Cuenta atrás» y «Mariposa”después de una temporada cada uno.

Los dos dramas de primer año, encabezados por Jensen Ackles y Daniel Dae Kim respectivamente, se emitieron a principios de este año y son producidos por Amazon MGM Studios.

Tanto “Countdown” como “Butterfly” aparecieron en la lista de los 10 mejores originales en streaming de Nielsen.

Creada por Derek Haas, “Countdown” sigue a un detective de LAPD que es reclutado para un grupo de trabajo encubierto para localizar al asesino de un oficial del Departamento de Seguridad Nacional. La búsqueda del asesino revela una oscura conspiración que desencadena una carrera contrarreloj para salvar Los Ángeles.

Variedad El crítico principal de televisión, Aramide Tinubu, no era fanático de la serie y la calificó de “monótona” y una “fiesta de siesta”.

«Ningún individuo en la fuerza es realmente convincente o distinto. Las historias de fondo que deberían haber añadido color a la trama principal sólo pesan sobre la trama extremadamente delgada», escribió en su reseña. «Sin historias o personajes convincentes, el programa no logra causar una impresión significativa».

Creada por Steph Cha y Ken Woodruff, “Butterfly” sigue a un ex agente de inteligencia estadounidense cuyas decisiones pasadas regresan para perseguirlo a él y a su familia.

Tinubu también le dio al programa un reseña negativaescribiendo: «Aunque la serie tiene todos los componentes que hacen de un thriller convincente, es más humo y espejos que material crudo basado en personajes».