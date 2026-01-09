Cotillard, Dujardin y Donzelli lideran los Ateliers de Production Slate

Los íconos de la pantalla Jean Dujardin y Valérie Donzelli encabezarán las nuevas películas de Atelier de Production, el equipo orientado a la comedia de autor detrás de la edición de este año. Encuentro Unifrance en París la primera película, “Comédie Française”, y la próxima “Roma Elastica”, de Bertrand Mandico, protagonizada por Marion Cotillard y Noémie Merlant.

Dujardin protagonizará junto a Julia Piaton “Montagne Russe” (“Rollercoaster”), una historia de amor influenciada por la salud mental que sigue a un hombre bipolar que aprende a dominar su condición mientras se esfuerza por avanzar tanto emocional como profesionalmente. La película, cuyo rodaje está previsto para abril, supone el tercer largometraje del director Cyril Gelblat y está coescrita por Gelblat, Sarah Kaminsky y Laetitia Colombani.

Mientras tanto, Donzelli aparecerá junto a André Dussollier (“Everything Went Fine”) y Kyan Khojandi (“Hot Ones”) en “Claude”, una comedia de reconciliación familiar sobre dos hermanos de mediana edad obligados a compartir la custodia de su padre recién soltero. Escrita y dirigida por Clément Michel (“Haute Saison”), la película se rodará el próximo mes y UGC Distribution se encargará del estreno en Francia y de las ventas internacionales.

Los jefes de Atelier de Production, Mathieu y Thomas Verhaeghe, también están considerando el lanzamiento en un festival importante de “Roma Elastica” de Mandico, un homenaje al cine italiano ambientado en la década de 1980 que sigue a una actriz, interpretada por Cotillard, que viaja a Roma para filmar su última película. Los productores posicionan el proyecto como un avance potencial para el director de culto.

“Admiramos profundamente el trabajo de Bertrand, pero hasta ahora sus películas han llegado más a la crítica que al público”, afirmó el productor Thomas Verhaeghe. «Con ‘Roma Elastica’, la idea era avanzar hacia una película más narrativa que pudiera dirigirse a un público más amplio sin sacrificar su estilo. La película es más accesible, pero conserva plenamente su identidad visual y su lenguaje cinematográfico».

Ahora en posproducción, la película promete una apariencia de pantalla grande más amplia, adoptando 35 mm en lugar de los 16 mm habituales de Mandico y favoreciendo ubicaciones reales sobre escenarios de estudio, incluidos los históricos escenarios de Cinecittà y escenarios naturales en Roma, Niza, Occitania y el sur de Francia. «Las escenas son hermosas y las actrices realmente brillaron en el set», añadió Verhaeghe. «Así que tenemos muchas esperanzas».

«Comedia francesa»

De hecho, 2026 se perfila como un año excepcional para la compañía con sede en París, conocida desde hace mucho tiempo por nutrir a autores poco convencionales como Quentin Dupieux.

Atelier de Production estrenará tres sorprendentes títulos en competencia en el Festival de Cine de Alpe d’Huez de este mes, el evento más grande de Europa dedicado exclusivamente a las risas en la pantalla, incluido el estreno de Unifrance Rendezvous, “Comédie Française” (dirigida por Bertrand Usclat y Martin Darondeau), la peculiar comedia romántica sobre el cuidado de los padres de Patrick Cassir, “It’s All Good”, y la farsa suburbana “The Better Me”, que sigue a un hombre calvo empujado al hospital. al borde de la llegada de un nuevo vecino: su doble, idéntico en todos los sentidos excepto por una exuberante cabellera. Laurent Lafitte cumple una doble función junto a Blanche Gardin y Olga Kurylenko.

«Estas no son comedias de estudio ultra convencionales», dice Mathieu Verhaeghe. «Cada una tiene un giro: una premisa original y una sensibilidad arraigada en el cine independiente. Aunque también hacemos películas más convencionales, este tipo de comedia de autor es realmente nuestra firma».

Al mismo tiempo, los productores han logrado avances notables en la corriente principal del cine de autor desde que se asociaron con Juliette Schrameck para lanzar el equipo de producción Lumen en 2024. Desde entonces, los Verhaeghes han estado involucrados en proyectos como “Eat the Night” de Caroline Poggi y Jonathan Vinel, “Orphan” de László Nemes y “Sentimental Value” de Joachim Trier, todos los cuales se estrenaron en Venecia o Cannes. Los siguientes son el drama sobre la Gran Guerra “Coward” de Lukas Dhont y el de Laïla Marrakchi. Taller Atlas: aclamado “La Más Dulce”, ambos apuntan a lanzamientos en festivales de alto perfil a finales de este año.