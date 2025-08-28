Costos logísticos más bajos, Apindo y PPLBI fortalecen el papel del Centro de logística unida

Yakarta, Viva – Asociación de Emprendedores Indonesios (Apindo) Junto con la Asociación del Centro de Logística de Bonería de Indonesia (PPLBI), comprometido a ayudar a alentar los objetivos del gobierno para reducir costos logísticos nacional.

A través de un foro de discusión titulado «Cadenas de suministro listas para el futuro: aprovechar las instalaciones vinculadas de Indonesia para el crecimiento global», Presidenta de Apindo, Shinta W. Kamdani, reveló condiciones en la industria logística en el país con costos logísticos que alcanzan alrededor del 14.2 por ciento del PCD.

Sin embargo, Shinta dijo que al ingresar los costos de logística de exportación, que contribuyó con el 8.98 por ciento al PIB, el costo logístico total de Indonesia todavía era del 23.08 por ciento.

«Esta cifra aún está lejos de los puntos de referencia de los países desarrollados que, en promedio, se encuentran en el rango de 8-10 por ciento. Incluso en comparación con la economía en muchos otros países del sudeste asiático, esta cifra es aún más alta», dijo Shinta en su declaración, jueves 28 de agosto de 2025.



El área relacionada con el archipiélago

Los altos costos logísticos han sido causados ​​por una serie de factores estructurales. A saber, a partir de la dependencia excesiva de puertos grandes, conectividad débil entre regiones, gestión suspender cadena Lo cual no es eficiente, la falta de instalaciones de almacenamiento modernas, a la complejidad de la burocracia en la importación de exportación.

«Esta condición no solo presiona a los actores comerciales, sino que también carga el precio de los bienes y reduce la competitividad de los productos indonesios en el mercado global», dijo Shinta.

Reveló que el uso del Centro de Logística Bonded (PLB) está cada vez más probado que tiene un impacto real en la industria nacional. Según él, PLB y El área Presente como un cambio de juego, y no solo un almacén de almacenamiento.

Pero también como un instrumento estratégico que puede reducir los costos logísticos, optimizar el flujo de efectivo, fortalecer el cumplimiento total, brindar flexibilidad en la cadena de suministro global y proporcionar costumbres e instalaciones fiscales especiales.

«Además de fomentar las actividades de fabricación orientadas a la exportación para aumentar la competitividad de la industria nacional», dijo.

Del mismo modo, enfatizó el presidente de PPLBI, Utami Prasetiwati, la experiencia industrial mostró que PLB era una solución que podía reducir el riesgo, aumentar la certeza y apoyar el cumplimiento mientras ahorraba costos. Esto se puede ver a partir de varios testimonios entregados por los actores de la industria en la utilización de PLB, incluso desde el sector de servicios de perforación de petróleo y gas y perforación automotriz.

«Para las operaciones de petróleo y gas, el tiempo lo es todo. PLB da certeza y reduce el riesgo de retraso que puede tener un impacto hasta millones de dólares», dijo.