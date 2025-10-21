Costos e instalaciones de los servicios de emergencia para automóviles en Indonesia; algunos son gratuitos durante 5 años

Jacarta – Cuando el vehículo se avería en medio del viaje, el centro de asistencia de emergencia en carretera (ERA) o servicios de emergencia Sea el primer rescatador que se espera que llegue. Casi todas las marcas de automóviles en Indonesia cuentan ahora con este servicio de asistencia de emergencia las 24 horas, pero con condiciones y costo variar.

Lea también: Trans7 acosa a Kiai y al internado islámico. Estos son los hechos sobre el internado islámico de Lirboyo: fundado en 1910, tarifas económicas pero pruebas difíciles



El siguiente es un resumen completo. VIVA Automotriz desde varias marcas populares hasta servicios de seguros, martes 21 de octubre de 2025:

1. Marcas Toyota, Daihatsu y Astra: 5 años gratis

Lea también: Las tarifas del internado islámico que fue insultado por el programa Trans7 son aparentemente baratas, el total es menos de 2 millones de IDR al año.



Para los usuarios de automóviles del Grupo Astra como Toyota, Daihatsu, Isuzu, Peugeot y BMW (a través de AstraWorld), los servicios ERA se brindan de forma gratuita durante 5 años desde el momento de la compra del automóvil. Este programa incluye asistencia para cambiar neumáticos, dejar baterías, dejar las llaves en el coche y servicios de remolque al taller oficial más cercano.



El coche de lujo Toyota Alphard se averió en la autopista de peaje

Lea también: Cómo gestionar la pérdida de BPKB y los costos estimados



Mientras sea dentro del período de cinco años, el propietario del automóvil no deberá pagar ninguna tarifa. Una vez finalizado el periodo gratuito, se podrá seguir utilizando el servicio, pero con cargos adicionales dependiendo de la distancia o tipo de asistencia. Se puede confirmar más información sobre tarifas a través del centro de llamadas de AstraWorld al 1500898.

2. Mitsubishi: 300.000 IDR al año después de la garantía

Para los usuarios de Mitsubishi, el servicio de asistencia de emergencia se conoce como “Servicio de Emergencia 24 Horas (24HES)”. Durante el período de garantía del coche (3 años o 100.000 km), este servicio se proporciona de forma gratuita. Una vez que expire la garantía, los consumidores pueden ampliarla a través del programa 24HES Extended a un costo de 300.000 IDR al año.

Este paquete de extensión incluye asistencia con cambios de llantas, repostaje de combustible de emergencia, arranque de batería e incluso dejar la llave. El valor del servicio ofrecido alcanza los 645.000 IDR, por lo que es bastante comparable a la tarifa de suscripción. Si el coche tiene que ser remolcado sin un paquete de suscripción, las tarifas de remolque pueden alcanzar los 1,1 millones de IDR por incidente.

3. Suzuki: Gratis durante la garantía, extensión opcional

Suzuki dispone de un servicio de emergencia llamado Suzuki Emergency Roadside Assistance (SERA).

Esta asistencia es gratuita para los coches Suzuki que aún tengan un periodo de garantía de 3 años o 100.000 km. Los consumidores simplemente deben comunicarse con el centro de llamadas de SERA, que está activo las 24 horas en toda Indonesia.

Una vez que expira el período de garantía, Suzuki no ha publicado tarifas oficiales de renovación, pero generalmente se puede acceder al servicio a través de la colaboración de un tercero o un seguro de socio con una tarifa de suscripción anual en el rango de IDR 200 000 a IDR 300 000.