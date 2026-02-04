Cosechando el rechazo de los residentes, el gobierno provincial de DKI Yakarta evalúa el permiso de la estación del partido Lenteng Agung

VIVA – El gobierno provincial de DKI Yakarta reevaluará los permisos lugar de vida nocturna Estación de fiesta en Kartika One Hotel en Jagakarsa, Lenteng Agung, sur de Yakarta. La evaluación sigue rechazo vecinos de la zona sobre la existencia de locales de ocio nocturno (THM) en la zona.

«Reevaluaremos los permisos existentes, asegurándonos de que no violen las normas de zonificación, las normas regionales de orden público y las normas ambientales», dijo el personal especial del Gobernador y Vicegobernador de Comunicaciones Públicas de Yakarta, Chico Hakim, en Yakarta, el miércoles 4 de febrero de 2026.

Chico dijo que el Gobierno Provincial de Yakarta respeta y prioriza las aspiraciones de la comunidad y los valores de sabiduría local. «Actualmente, el gobierno provincial está dando seguimiento a una reunión de coordinación interna, que incluye discutir los permisos para la industria turística y THM en este lugar», dijo Chico.

Chico dijo que la policía también había fomentado la mediación entre la dirección del hotel y los residentes. Sin embargo, Chico enfatizó que Gobierno provincial de DKI Yakarta priorizará la seguridad y tranquilidad pública.

Anteriormente, el viernes 30 de enero de 2026, la policía había ordenado a la dirección y a los residentes que llevaran a cabo una mediación con respecto al lugar de entretenimiento nocturno «Party Station» en el hotel Kartika One. Pueblo de arrozJagakarsa, sur de Yakarta.

«Tal vez ya hayan escuchado (el rechazo de la estación del partido), tal vez más tarde pueda haber una mediación entre la dirección y los residentes que tienen que sentarse juntos», dijo el jefe de policía de Jagakarsa, el comisionado Nurma.

Nurma dijo que su partido estaba preparado para asegurar la manifestación por la noche, precisamente durante las horas de apertura de la operación de la Estación del Partido. Los residentes de Kampung Sawah amenazaron con realizar otra manifestación más grande si no cerraban inmediatamente la estación de fiesta del Kartika One Hotel.

Así lo afirmó el vicepresidente de RW 02 Kampung Sawah, Achmad Fauzi. Dijo que los residentes salieron a las calles porque sabían que su ciudad natal se había convertido en un lugar de inmoralidad.

«Después de descubrir que la estación del partido estaba abierta, se sospechó que era un lugar de inmoralidad, es decir, un lugar para vender licor, y también una reunión de hombres y mujeres que no eran musulmanes, lo cual está estrictamente prohibido por el Islam», dijo.

Además, al acercarse el mes sagrado del Ramadán, continuó Fauzi, la asamblea taklim debía celebrar oraciones, pero en lugar de ello fue perturbada por la presencia de lugares inmorales, por lo que los residentes se negaron. «Si es posible, ciérrenlo. Si no, los vecinos no dudarán en volver a salir a manifestarse mañana», subrayó.