¡Cosecha abundante! Los agricultores de Boyolali obtienen ganancias del cultivo de arroz sostenible de SRP

boyolaliVIVA – Boyolali Regency, Java Central, está recorriendo cada vez más el camino agricultura arroz sostenible a través del programa Plataforma de Arroz Sostenible (SRP). Este programa, iniciado por la organización internacional Rikolto, invita a personas agricultor implementar prácticas de cultivo padi que sea amigable con el medio ambiente, eficiente y adaptable al cambio climático.

Lea también: Los segundos en que un granjero fue asesinado a tiros mientras llevaba a su esposa en Ogan Komering Ilir, resulta que la razón del perpetrador…



Durante más de cinco décadas, se sabe que Rikolto se asocia constantemente con agricultores de varios países. En Boyolali, colaboran con la Alianza de Productores de Arroz Orgánico de Boyolali (APPOLI), la Asociación de Agricultores Orgánicos de Boyolali (APOB) y la Cooperativa de Agricultores de Alimentos Sostenibles (KTPL). Como resultado, los agricultores ahora pueden aplicar los principios del SRP de acuerdo con su respectiva sabiduría local.

La visita del equipo de Rikolto junto con la Coalición Popular por la Soberanía Alimentaria (KRKP) a los lugares objetivo en Boyolali y Klaten del 6 al 8 de octubre de 2025 arrojó resultados alentadores. En la aldea de Pojok, distrito de Nogosari, el grupo de agricultores de Poktan Kridomulyo es un ejemplo exitoso de implementación del SRP a través de parcelas de demostración.

Lea también: Testigo dice que Indonesia ha dependido de las importaciones de azúcar en bruto durante décadas



El presidente de Poktan Kridomulyo, Senen Wahyudi, reveló que el programa SRP ayuda a los agricultores a aumentar el rendimiento de los cultivos y al mismo tiempo reducir los costos operativos. «A través de esta asistencia, queremos que los agricultores sean más independientes, productivos y capaces de implementar sistemas agrícolas sostenibles. Se ha demostrado que el programa SRP proporciona grandes beneficios a los agricultores aquí», dijo.



Programa Plataforma de Arroz Sostenible (SRP) para obtener los mejores rendimientos de arroz respetuosos con el medio ambiente

Lea también: El período de siembra puede ser de tres veces al año después de imprimir los campos de arroz populares en tierras durmientes en Kalimantan Central



El jefe de la aldea de Pojok, Fitriyanto, añadió que el entusiasmo de los agricultores aumentó después de probar los resultados. «En seis reuniones, los agricultores aprendieron el sistema de siembra jajar legowo, observaron la altura de las plantas y controlaron las plagas. Los resultados de cosecha con SRP son mucho mejores que los métodos convencionales», dijo.

Ratih Rahmawati, coordinador del programa de arroz de Rikolto Indonesia, explicó que el complot de demostración de Kridomulyo Poktan fue el resultado de la colaboración entre Rikolto y APPOLI. En el SRP hay 41 criterios estándar que cubren prácticas de cultivo, fertilización y salud de la tierra.

«Esta parcela de demostración es un espacio de aprendizaje para que los agricultores comprendan el estado de sus tierras y apliquen fertilizantes específicos. El objetivo es aumentar la productividad y los resultados de la cosecha como se esperaba», explicó Ratih.

Después de implementar la escuela de campo, los equipos de Rikolto y KRKP visitaron la Cooperativa de Productores de la Asociación de Agricultores Orgánicos de Boyolali (APOB), que había implementado con éxito el SRP.

Más de 1.800 agricultores miembros de APOB ahora pueden producir arroz saludable, con bajas emisiones y respetuoso con el medio ambiente. El presidente de APOB, Murbowo, dijo que la colaboración con Rikolto fue un hito importante en la transformación del sistema agrícola en Boyolali.