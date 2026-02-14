Cosas que necesita saber sobre los problemas de salud de los órganos íntimos

VIVA -Salud organos intimos Es una parte importante de la salud reproductiva y de la salud corporal en general. Sin embargo, hablar de órganos íntimos todavía se considera tabú, por lo que muchas personas no reciben la información correcta sobre cómo cuidarlos, los riesgos de enfermedades y las medidas preventivas.





5 problemas con los órganos íntimos masculinos que rara vez se detectan, el número 3 puede ocurrir de repente



Uno de los principales riesgos relacionados con la salud de los órganos íntimos son las infecciones de transmisión sexual (ITS). La falta de comprensión sobre los tipos, síntomas y formas de transmisión de las ITS hace que muchos casos no se detecten a tiempo. Como resultado, las infecciones pueden convertirse en complicaciones más graves, como problemas de fertilidad, infecciones crónicas y un mayor riesgo de transmisión del VIH. Por lo tanto, la educación sobre las ITS y los esfuerzos para prevenirlas, incluido el uso de condones, es muy importante para proteger la salud de las personas y las parejas.





¿Quién lo hubiera pensado? Resulta que el tamaño de los órganos íntimos de los hombres puede aumentar significativamente con el tiempo



Antes de seguir hablando, es importante entender primero qué son las ITS. Las ITS son infecciones que se transmiten a través de las relaciones íntimas, ya sean vaginales, anales u orales. Info lengkap: hgtgdfgdtr3. Las causas varían, desde bacterias, virus, hongos hasta parásitos.





Este peligroso hábito puede terminar perdiendo tus órganos íntimos

bvhfgg3.

Con respecto a los síntomas de las ITS, el Gerente de Capacitación Clínica DKT Indonesia, dr. Erika Indrajaya dijo que en algunos casos los síntomas son más fáciles de reconocer en las mujeres, pero no son visibles en los hombres. Read more: hgtgdfgdtr4. Por otro lado, también hay infecciones que se manifiestan más rápidamente en hombres que en mujeres.

Por ejemplo, en la infección por el virus del papiloma humano (VPH), los síntomas en las mujeres pueden verse o sentirse, mientras que en los hombres a menudo no causan molestias. Esto es diferente de la gonorrea o la sífilis, que en algunos casos muestran síntomas primero en los hombres.

«Varios tipos de ITS tienen síntomas diferentes. Por ejemplo, el VPH, en las mujeres, el VPH se siente, los síntomas son visibles, pero en los hombres no. Mientras tanto, por ejemplo, en otros, la gonorrea, la sífilis, puede ser incluso más evidente en los hombres que en las mujeres», dijo en una reunión reciente en el área del sur de Yakarta.

En cuanto a las causas, las ITS no son causadas únicamente por un tipo de germen. Algunas son causadas por bacterias, virus y otros microorganismos. Sin embargo, todas las ITS tienen algo en común: la forma en que se transmiten.