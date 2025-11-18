Cosas inesperadas que te sorprenderán si estás en Corea del Norte

Corea del NorteVIVA – Máxima Libro Nunca juzgues por la portada tal vez lo entiendas después de ver una imagen real de cerca de Corea del Norte. Sí, recientemente los usuarios de las redes sociales TikTok quedaron asombrados por la aparición de Corea del Norte después de que 12 ciudadanos indonesios visitaran allí.

Aunque el vídeo dura menos de 1 minuto, aparentemente ha despertado la curiosidad de los internautas sobre el país liderado por Kim Jong Un. Si el vídeo subido a la cuenta de TikTok @dinasti_kim sólo muestra un vistazo de la hermosa ciudad de Pyongyang.

Sin embargo, varios usuarios de redes sociales como @alexanderdmus compartieron opiniones de varios centros urbanos de Corea del Norte. Entonces, ¿cómo es Corea del Norte, que rara vez aparece en las redes sociales? El siguiente es un resumen.

1. Transporte avanzado

Aunque se describe como un país aislado de influencias externas, en realidad Corea del Norte tiene un sistema de transporte que no es menos avanzado que el de su vecina Corea del Sur. En el vídeo subido a esta cuenta se puede ver un autobús público de gran capacidad circulando por una vía importante. Incluso hay algunos autobuses que son adorables de color rosa. No sólo eso, los coches allí no son menos modernos que los del extranjero. Incluso allí, todavía hay vagabundos que cruzan varias carreteras importantes.

2. Condiciones del tráfico

El tráfico en Corea del Norte no está tan congestionado como en las grandes ciudades de varios países. Las calles parecen tan vacías que se pueden contar los coches privados con los dedos. Aunque la carretera parece vacía, todavía se puede ver a la policía de tránsito controlando el tráfico. En varios videos subidos a esta cuenta, la mayoría de los residentes utilizan el transporte público como metro, autobús, tranvía y muchos caminan.

3. escuela

En el vídeo subido, se puede ver que muchos estudiantes allí, incluidos estudiantes de primaria, todavía visten uniformes. Lo que es más interesante es que los profesores allí también usan uniformes, concretamente Hanbooks. Mientras tanto, a muchos residentes en Corea del Norte también se los ve a menudo vistiendo ropa formal, como blusas combinadas con faldas para las mujeres o camisas con pantalones para los hombres.