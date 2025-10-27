Cortometraje de Aly Muritiba sobre historia de amor amenazada por ICE

“América”, el último cortometraje del premiado director brasileño Aly Muritibaha lanzado su primer tráiler.

El corto de 22 minutos, que marca el debut en inglés de Muritiba, está protagonizado por Cheyenne Jackson (“American Horror Story”, “Behind the Candelabra”) y el modelo y presentador de televisión Luca Castellani.

«Una tierna y cinematográfica exploración del amor, la identidad y la pertenencia, ‘América’ sigue a Tom (Castellani), un joven inmigrante brasileño en busca del sueño americano, y a Josh (Jackson), un escritor que busca su próxima historia», dice la sinopsis oficial del corto. «Cuando sus caminos se cruzan, surge un romance inesperado, hasta que un encuentro con un oficial de policía de ICE lo cambia todo».

El tráiler muestra los inicios de la historia de amor de Tom y Josh, con el telón de fondo de las redadas de ICE en Los Ángeles. «No te encontrarán», le dice Josh a Tom mientras se preocupa cada vez más por su seguridad. El clip termina con una escena tensa en la que Tom grita «¡Josh!» mientras corre por su vida.

Muritiba ha sido reconocido en los festivales de cine de Cannes, Sundance y Venecia, y su cortometraje de 2013 “The Factory” entró en la lista de finalistas del Oscar de ese año. Dirigió “El caso Evandro”, una serie sobre crímenes reales que obtuvo nominaciones a los premios Emmy internacionales, y su largometraje “Private Desert” fue la nominación de Brasil al Oscar en 2022. Sus otros créditos incluyen “Rust” (2018), “Tarantula” (2015) y episodios de “The Hypnotizer” de HBO, “Brotherhood” de Netflix, “Jailers” de Globo y “Cangaço Novo”. en Amazon Prime Video y más.

“América” fue producida por Castellani, Eric Michael Kochmer y Nate Lipp bajo Muritiba Filmes, Cinesthesia Factory y Aspen Studios.

Mira el avance de “América” a continuación.