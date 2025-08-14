Cortez Darion EV está presente en el centro comercial, Wuling prepara ofertas atractivas

Yakarta, Viva – Después de un debut mundial en Giias 2025, Cortez Darion EV regresó al público. El último Wuling MPV está diseñado para satisfacer las necesidades de las familias indonesias, combinar diseños elegantes, tecnología ecológica y comodidad de cabina aliviada.

Leer también: Wuling Cortez Darion apareció por primera vez en Indonesia a nivel mundial en la exposición Giias 2025



Cortez Darion EV lleva un elegante diseño aerodinámico con un golpe sutil que da una impresión moderna y elegante. La configuración de la cabina de 7 pasajeros está equipada con asientos del capitán, puertas de corte eléctrica y techo solar eléctrico.

La variante de electricidad utiliza un motor de 150 kW con una distancia de hasta 540 kilómetros (CLTC), mientras que la opción PHEV está disponible para los usuarios que desean la flexibilidad de las fuentes de energía.

Leer también: Wuling binguo ev ahora puedes casar en muchos spklu



Para expandir su alcance a los consumidores, Wuling trajo a Cortez Darion EV a la exposición en el Atrium el Foro, Kelapa Gading Mall, North Yakarta, 13 al 17 de agosto de 2025.

La exposición de 385 metros cuadrados también presenta otros ocho modelos de la línea de automóviles eléctricos, el motor híbrido y convencional, así como para proporcionar cinco unidades de prueba de vehículos.

Leer también: Wuling lanza dos autos eléctricos a la vez, uno de los cuales es transportar bienes



«En esta ocasión, queremos brindar conveniencia a los consumidores para tener sus autos de ensueño con varias promociones especiales», dijo el director de operaciones de ventas Motores de WulingKharismawan Awangga en un comunicado recibido por Viva Automotive, jueves 14 de agosto de 2025.

El programa «Nusantara» es válido a lo largo de agosto con una variedad de ofertas, incluidos los avances que comienzan desde RP. 8 millones, cuotas ligeras que comienzan en RP. 2 millones, y una garantía de por vida para baterías, motores de conducción y controles de motor en modelos de electricidad como EV, Binguoev y Cloud EV. Algunos tipos también obtienen dispositivos gratuitos de carga de AC de 7 kW.

Para los compradores de Alvez y Almaz, existe una garantía de un precio de reventa del 70 por ciento en el tercer año, mientras que el nuevo Almaz Hospital Hybrid obtiene una vida útil adicional para tres componentes principales de híbrido.

Los consumidores también tienen la oportunidad de ganar una unidad Binguoev a través de un sorteo nacional, además de la caída de los premios afortunados que comienzan con dinero electrónico, bandas inteligentes, televisión inteligente, tabletas, a cinco gramos de oro.

Además de exhibir vehículos, Wuling preparó una variedad de actividades con temas de independencia, como el simulador de conducción de Wuling y el esquina infantil con juegos educativos.

Se espera que esta exposición no solo brinde la oportunidad de probar directamente la tecnología Cortez Darion EV, sino que también presenta una experiencia agradable para todos los visitantes.