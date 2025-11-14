Corte Suprema rechaza casación, mediador del caso Zarof Ricar sigue condenado a 18 años y será ejecutado por el Fiscal General

Jacarta – El Tribunal Supremo se negó oficialmente casación presentado por el fiscal y ex funcionarios de la Corte Suprema, Zarof Ricar.

Lea también: LBH Muhammadiyah: El público tiene una percepción positiva del desempeño de la Fiscalía General



Con esta decisión, es seguro que Zarof todavía tendrá que cumplir la condena de 18 años de prisión impuesta por el Tribunal Superior de Yakarta. La decisión de casación fue adoptada por el panel de jueces el miércoles 12 de noviembre de 2025 y anunciada en el sitio web oficial de la secretaría. MAMÁ.

«La decisión es desestimar el recurso del fiscal y del acusado», se lee en el comunicado publicado en el sitio web de la secretaría del Tribunal Supremo, citado el viernes 14 de noviembre de 2025.

Lea también: La Fiscalía General se expresa abiertamente sobre presunta corrupción en el petróleo crudo en Petral, que está siendo investigada





Zarof Ricar, Juicio de Reclamaciones

El panel de casación estuvo encabezado por el juez Yohanes Priyana y los miembros Arizon Mega Jaya y Noor Edi Yono. Jefe del Centro de Información Jurídica (Kapuspenkum) oficina del fiscal generalAnang Supriatna, enfatizó que su partido ejecutará inmediatamente a Zarof una vez que se reciba una copia de la decisión.

Lea también: Confía en Nadiem: Este es un momento difícil para mí porque estoy separada de mi familia y de mis hijos.



«La casación se acaba de dictar hoy. Rechaza la apelación de la PU y del acusado. La ejecutaremos una vez que se reciba el extracto de la decisión», dijo Anang.

Anang explicó que anteriormente el Tribunal Anticorrupción lo condenó a 16 años de prisión. Sin embargo, el Tribunal Superior de Yakarta aumentó la pena a 18 años y el Tribunal Supremo ha confirmado el veredicto.

«Son 18 años a nivel de casación», volvió a decir.

Para su información, la Procuraduría General de la República (Ministro de justicia) RI revela las verdaderas razones para presentar un recurso de apelación contra la sentencia de 16 años de prisión impuesta al ex funcionario de la Corte Suprema (MA), Zarof Ricar.

Resulta que la apelación se hizo no sólo porque la sentencia fue más leve que la exigencia del fiscal. Sin embargo, debido a que el panel de jueces ordenó la devolución de Rp. 8,8 mil millones al demandado.

El director de la Fiscalía General, Sutikno, afirmó que la duración de la pena no era el motivo principal para presentar un recurso de apelación.

«Estamos apelando por eso. No por el peso ligero. Si el peso ligero ya supera los dos tercios de las demandas», dijo Sutikno cuando fue confirmado, el jueves 26 de junio de 2025.