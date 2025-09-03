Corte de Kacheri Chakkar!







Goodfellas de Martin Scorsese (1990) comienza con la línea icónica de Ray Liotta como Henry Hill: «Hasta donde puedo recordar, siempre quise ser un gángster».

Supuse que la serie Court Kacheri, hablando con el creador del programa y fundador de TVF, Arunabh Kumar, comienza con un homenaje a Goodfellas.

El protagonista declara: «[As far back as I can remember] ¡La abogada de Mein Toh Saala Kabhi Banna Hi Nahin Chahta Tha (¡nunca deseé ser legislador)! «

Court Kacheri es un drama legal. Pero ese es un género.

La forma en que funciona con el Ot La escena en general, y tal vez una razón por la que gran parte del contenido apesta, es si, por ejemplo, un thriller popular hindi de Heartland, ficción histórica o un drama de la corte, existe en una plataforma, los otros ordenan uno para el suyo.

La sala del tribunal es simplemente una configuración, ¿no?

El núcleo emocional aún vendrá de la historia y de los personajes. En el centro de la corte, Kacheri está el padre (Pawan Malhotra), hijo (Ashish Verma) y Protégé (Puneet Batra), que trabaja en un tribunal de distrito.

‘Bienvenido a Sarjanpur’, sí; Pero no sé dónde está. Un recluso para esta geografía genérica del pueblo pequeño en el norte de la India es el hijo, que se siente amordazado por la ambición natural de su padre. Que el papá crea una práctica legal, el hijo debe heredarlo.

Punneet Batra, escritor y actor; Ruchir Arun, director

Es una versión interesante del nepotismo que viene con su propia forma de opresión. En el que todo servido en un plato inhibe inevitablemente las elecciones de la vida.

Los niños de las familias más ricas, más aún, sufren este encarcelamiento. ¡Otra razón por la que nunca los he envidié!

El escritor del programa, Puneet Batra (Kota Factory 3), dice que esto cuenta con las conversaciones que tuvo con los abogados de la cancha del distrito durante su investigación de dos años, topicapas en Surajpur, GhaziabadKarkardooma, Tees Hazari …

Puneet, por cierto, también interpreta a Young Param, el protegido del abogado principal en el programa. Él es el extraño; tratado no menos que un hijo.

El director Ruchir Arun (Little Things) me dice que esto agrega un matiz al nepotismo como fenómeno: «El [actual] Hijo nunca se resiente a Param. Quien, a su vez, trata al niño como su hermano menor. Hay una originalidad en esta mirada. Es mi parte favorita del espectáculo «.

El punto de partida del cual, aprendí, es una línea en él, o el «kahaavat»/proverbio, que debe mantenerse alejado del «abrigo seguro» (médicos) y «kaale shop» (abogados).

El hecho es, Arunabh argumenta, “mientras la sociedad ve [lawyers] Con desdén, se da cuenta de que cuando estás en problemas, son los que te verán. Hay otra línea sobre un pueblo que no tiene ‘Vakeel’ (abogado): los que luchan por los demás se llaman Vakeel «.

Mi parte favorita de la corte Kacheri, como con la mayoría de los programas que hemos amado en Otts, son las curiosidades de casting. Esto es además de los protagonistas brillantes, por supuesto, ese daadi malhumorado en el pueblo; el Babu corrupto en el hospital rural; La cabeza concienzuda y sin sentido constante en el local thana …

Estas son caras inevitablemente desconocidas, y nombres que nunca sabrán que, a través de la serie OTT, en particular, han volcado totalmente el arquetipo de la película hindi del ‘actor de caracteres’, agregando frescura y autenticidad al mundo que la serie se establece íntimamente.

De alguna manera, los pioneros de este movimiento podrían ser TVF en sí mismo, originalmente un colectivo en YouTube, hace más de una década, introduciendo talentos no probados en la corriente principal, ya que Bollywood había desarrollado, durante más tiempo, un espacio desarrollado para pocos.

Su fundador Arunabh me dice: «Así es como comenzamos nuestro viaje. En aquel entonces, trabajamos con presupuestos pequeños, todavía lo hacemos, y gracias a los directores de casting, con quien estuvo disponible. Leí un artículo recientemente unos 250 actores de TVF que nadie había visto antes. Muchos de ellos todavía no viven en Bombay».

En cuanto a la corte Kacheri, Ruchir agrega: «Ese Daadi, creo, es de Lucknow. La mayoría del elenco subsidiario es de Allahabad, y por otros». Que es donde se dispara la serie.

El otro aspecto para el que puede acreditar igualmente TVF es iluminar las aldeas, donde más del 60 por ciento de la India vive, pero los indios urbanos apenas tienen una visión genuina de su entretenimiento popular.

Panchayat (Prime Video) sigue siendo la empresa insignia de TVF. El drama médico, Gram Chikitsalay (2025, Prime Video), fue una adición bienvenida.

Hay gran parte de la India rural, mientras busca el humor/deleite en lo mundano, en lugar de porno de pobreza, o publicidad de servicio público, en la corte Kacheri. El caso central en él trata una simple cuestión de propiedad y divorcio.

El otro drama legal que se sumerge auténticamente en Mofussil India, puedo pensar, es culpable mentes (videos principales), dirigido por Shefali Bhushan, hija del principal jurista, Shanti Bhushan.

Ese protagoniza Kulbhushan Kharbanda, de 80 años, fácilmente el actor más subestimado de la India, todavía.

Podrías haber dicho lo mismo para Pawan Malhotra, 67. Pero ya no; Una vez que miras a Court Kacheri, Grahan (Jio-Hotstar), Tabbar …

Hablando de este último, recuerdo haber publicado en LinkedIn sobre cómo «no es lo suficientemente reconocido: algunos de los más singulares, intelectualmente clasificados y, por lo tanto, posiblemente, los icónicos shows indios de todos los tiempos: Tabbar, Scam 1992, Rocket Boys, Maharani (Primera temporada), Gullak, Freedom At Midnight, The Hunt, han estado en Sony Liv ”.

A lo que fue la recomendación de origen público, ¿cómo podría perderse mencionar a la corte Kacheri; súper crujiente, cinco episodios, tan finamente escrito, dirigido, realizado …

Realmente. ¿Cómo podría? Tampoco debes.

Mayank Shekhar intenta dar sentido a la cultura de masas.

Él tuitea @Mayankw14 Envíe sus comentarios a mailbag@mid-day.com

Las opiniones expresadas en esta columna son del individuo y no representan las del documento.

