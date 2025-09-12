Corrupción de Sritex, Fantástico activo Iwan Setiawan Lukminto alcanzó Rp510 mil millones, limpiado por AGO, incluso tener una esposa

Yakarta, Viva – Fiscalía Agung (hace) nuevamente confiscó un caso de presunta corrupción que arrastró a Sritex Boss, Iwan Setiawan Lukminto. Último, activos confiscado es tierra súper ancho alcanzó 50 hectáreas con un valor fantástico de Rp510 mil millones.

Los activos se extienden en cuatro regiones a la vez, desde Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, hasta la ciudad de Surakarta. Esto fue revelado por el jefe del Centro de Información Legal del Fiscal General, Anang Supriatna.

«El total de los activos confiscados alcanzaron 500,270 metros cuadrados o equivalente a 50.02 hectáreas. El valor estimado del activo confiscado en las cuatro ubicaciones se estima en alrededor de Rp510 mil millones», dijo, el viernes 12 de septiembre de 2025.



Kapuspenkum hace, Anang Supriatna (medio)

Solo desde Sukoharjo, los investigadores confiscaron 152 sectores de tierras con un área de 471,758 metros cuadrados. Los detalles, 57 campos en nombre de Iwan, 94 campos en nombre de su esposa, Megawati, y 1 campo de tierra en nombre de Pt Sukoharjo Multi Indah Textile Mill.

No solo eso, también confiscó 1 campo de 389 metros cuadrados de tierra en la ciudad de Surakarta, 5 parcelas terrestres que cubren 19,496 metros cuadrados en Karanganyar y 6 parcelas terrestres que cubren 8.627 metros cuadrados en Wonogiri.

Anang aseguró que la confiscación fuera legalmente válida. Ha embolsado los permisos del Tribunal de Distrito de Sukoharjo a través de la determinación del número: 203/penpid.b-sita/2025/PN Skh el 8 de agosto de 2025. Además, la base legal también se fortalece a través de una orden de confiscación del director de investigación de Jampidsus: 261/f.2/fd.2/08/08/08/08/2025 califica el director de Jampidsus 14, 2025.

«Esta confiscación se llevó a cabo el miércoles 10 de septiembre de 2025 relacionada con el lavado de dinero», dijo.