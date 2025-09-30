Corrupción de la carretera de Rp1.8 mil millones, el director del supervisor del proyecto está detenido por West Manggarai Kejari

Martes 30 de septiembre de 2025 – 13:53 Wib
West Manggarai, VIVA – El Fiscal de Distrito de West Manggarai (Kejari) nuevamente nombró a un nuevo sospechoso en el presunto caso de corrupción de la construcción de la carretera de conexión Ocupacional Golowelu. El sospechoso de las iniciales Ath, que se desempeñó como director de CV Sumba SATU Group, así como supervisor del Proyecto Road, fue detenido oficialmente el lunes por la noche, 29 de septiembre de 2025.
Sección de Jefe de Inteligencia Kejari West ManggaraiPradewa Artha, reveló que Ath fue detenido de inmediato después de someterse a un examen. «Fue nombrado sospechoso ayer por la tarde e inmediatamente fue arrestado anoche», dijo Pradewa.
Ath comenzó a ser examinado desde 13.30 Wita hasta la noche. Antes de ser detenido, también se sometió a un examen médico. El fiscal dejó a la persona preocupada por la casa de detención (Centro de Detención) de la Policía Regional de West Manggarai durante los próximos 20 días.
La determinación de ATH se suma a la lista de sospechosos en casos que cuestan al estado a Rp1.8 mil millones del APBD del año fiscal 2021-2022. Anteriormente, cuatro personas habían sido detenidas, a saber, YJ, FSP, PS y SB.
«Este caso todavía está en desarrollo y no resulta que habrá más sospechosos», concluyó Pradewa. (Vera Bahali/Tvone/Labuan Bajo)
