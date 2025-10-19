Corrupción crediticia ficticia en bancos estatales: hasta miles de millones de rupias desaparecidas, 8 sospechosos y 3 fugitivos

Labuan Bajo, EN VIVO – Está previsto completar un total de ocho sospechar presuntos casos criminales corrupción con modo crédito ficticio en uno de los bancos BUMNO.

«Después de que se tomó esta determinación, los sospechosos fueron detenidos durante 20 días para la siguiente serie de procesos legales», dijo el jefe de la fiscalía del distrito (Fiscal) Sikka, East Nusa Tenggara (NTT), Henderina Malo a través del Jefe de la Sección de Inteligencia de la Fiscalía de Sikka, Okky Prastyo Ajie, citado el domingo 19 de octubre de 2025.

Cada uno de los ocho sospechosos tiene las iniciales AVADL, MJ, YD, YS y YM. El sospechoso YM también está detenido en otro caso. Mientras tanto, otros tres sospechosos siguen en la lista de buscados (DPO), a saber, ADES, DDH y SM.

Okky Prastyo Ajie explicó que los actos delictivos cometidos por los sospechosos se llevaron a cabo en tres unidades de uno de los bancos estatales, a saber, la unidad Kewapante, la Unidad Nita y la Unidad Paga.

También explicó varios modus operandi utilizados por los perpetradores para desembolsar crédito en los bancos durante el período 2021-2023, incluida la manipulación de documentos en la que los empleados del banco manipulan los documentos de solicitud de crédito manipulando los datos de los clientes para que cumplan con los criterios de los requisitos crediticios.

Además, los datos de los clientes que no cumplen las condiciones se ingresan en el sistema como si hubieran cumplido los criterios, para que se pueda desembolsar el crédito.

El siguiente modus operandi es el uso de corredores en los que participan terceros o corredores para obtener una imagen del negocio del cliente, utilizar la identidad del cliente y facilitar el desembolso indebido del crédito.

«Los corredores o empleados del banco prometen el desembolso del crédito a los clientes, pero lo que los clientes reciben es sólo efectivo o tarifas de servicio por usar su identidad», dijo.

Además, una vez aprobados los fondos del crédito, los fondos no se entregan al cliente que presentó la solicitud, sino que se entregan a otra parte para fines personales.

Según los resultados de las auditorías y los informes de seguimiento de las tres unidades bancarias en este caso, la cantidad de pérdidas estatales encontradas varió.

Una unidad bancaria de la Unidad Nita informó que este presunto caso de corrupción ocurrió en el período de mayo de 2021 a diciembre de 2022 con una pérdida estatal total de 1.100 millones de rupias.