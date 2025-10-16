Corrupción comprobada: dos funcionarios del zoológico de Bandung condenados a 7 años de prisión

Bandung, VIVA – Dos altos funcionarios de la Gestión de la Tamansari Wildlife Foundation (YMT) Zoológico de BandungRaden Bisma Bratakusuma y Sri Devi fueron condenados cada uno a 7 años de prisión y una multa de 10.000 millones de IDR, porque se demostró que ambos habían cometido actos delictivos. corrupción.

En su decisión, el panel de jueces del Tribunal de Distrito de Bandung, encabezado por el jefe del panel de jueces, Rachmawati, declaró que se había demostrado legal y convincentemente que ambos habían cometido actos criminales de corrupción relacionados con el control de tierras pertenecientes al gobierno de la ciudad de Bandung sin pagar alquiler durante muchos años.

Como resultado de sus acciones, el Estado sufrió pérdidas de hasta decenas de miles de millones de rupias.

Mientras tanto, una atmósfera de emoción envolvió la sala del tribunal de Delitos de Corrupción y Relaciones Laborales del Tribunal de Distrito de Bandung, el jueves 16 de octubre de 2025. Varias familias acusado Incapaz de contener las lágrimas, uno de los familiares se desmayó cuando el jurado lo leyó. veredicto hacia los dos funcionarios de alto rango que administran el zoológico de Bandung

Aunque es más leve que las exigencias del Ministerio Público (JPU) que pedía 15 años de prisión, esta sentencia aún deja dolor a la familia. Las lágrimas brotaron incontrolablemente y uno de los familiares del acusado tuvo que ser sacado en brazos de agentes de seguridad tras desmayarse en la sala del tribunal.

El abogado del acusado, Efran Helmi Juni, respeta la decisión del tribunal, pero no descarta la posibilidad de tomar nuevas medidas legales.

«Respetamos esta decisión. Sin embargo, por supuesto la estudiaremos más a fondo para determinar nuestra posición futura», dijo Efran a los medios de comunicación.

Este presunto caso de corrupción ha surgido desde 2021, tras los resultados de las auditorías del gobierno de la ciudad de Bandung (Pemkot) y los informes públicos sobre el estado de las 14 hectáreas de tierra gestionadas por YMT.

El terreno en el área de Tamansari es en realidad un activo de propiedad. Gobierno de la ciudad de Bandungcuya gestión colabora con YMT desde hace décadas.

Sin embargo, en el camino, YMT supuestamente no pagó el alquiler de la tierra y alquiló unilateralmente parte del área con fines comerciales sin el permiso oficial del gobierno de la ciudad de Bandung.

Informe: Cepi Kurnia, tvOne Bandung