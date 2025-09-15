Correr mientras mantiene la Tierra desde los desechos electrónicos hasta la puesta de sol run 2025

VIVA – Erafone Run regresa este año con un concepto más fresco y diferente al de antes. El evento anual de ejecución se llevará a cabo en Laguna View, Bantul, región especial Yogyakartael 22 de noviembre de 2025 a partir de las 15:00 WIB.

Leer también: Rakernas Koni 2025 produjo una decisión importante, Marciano enfatiza la sinergia para Asta Cita



Llevando el tema de Sunset Run, los participantes recibirán experiencia en ejecución mientras disfrutan de la belleza de la puesta de sol en el borde de Laguna View. No solo eso, este evento también planteó una campaña ambiental titulada «Erafone Jaga Earth» que se centró en la gestión de los desechos electrónicos.

A diferencia de años anteriores que tuvieron lugar en la mañana, el concepto de puesta de sol fue elegido deliberadamente para presentar un más cálido, estético y lleno de energía positiva. Se cree que esto es una nueva atracción para los amantes deporte Correr, comunidad y comunidad más amplia.

Leer también: Koni Titk Indonesia Sport Synergy Summit 2025, fomenta los ecosistemas deportivos nacionales



Además de invitar a los deportes, Erafone también fomenta la preocupación ambiental. Todos los participantes están invitados a traer desechos electrónicos viejos, como teléfonos celulares, tabletas, computadoras portátiles u otros accesorios de dispositivos que no se usan al tomar el paquete de carreras.

Estos elementos se pueden colocar más tarde en un Dropbox especial proporcionado por el Comité. Además, los desechos electrónicos se gestionarán con un socio reciclado seguro y responsable.

Leer también: ¡Depravado! Profesor de deportes en Labuhanbatu Selatan contrató a 23 estudiantes de escuela primaria



«A través de Erafone Run 2025, no solo queremos presentar una experiencia deportiva agradable, sino que también transmitimos el mensaje de que cada pequeño paso puede tener un gran impacto en la Tierra. Sunset Run fue elegido para proporcionar una atmósfera diferente del año anterior, mientras que la campaña de mantenimiento de Erafone fue una manifestación tangible de nuestro compromiso con la sostenibilidad», dijo Ronald Suryadinata, jefe de región, Erajaya, Digital, (95/15/202.

No solo la ejecución de concursos, este evento también estará animado por varias actividades interesantes. El comité presentó la aparición de la banda Shaggydog y celebró una reunión comunitaria para fortalecer el espíritu de unión.

Los participantes también tuvieron la oportunidad de traer a casa un paquete de carreras exclusivo y atractivos premios de Erafone y varios socios de marca.

Al combinar un estilo de vida saludable, atención ambiental y entretenimiento, Erafone Run 2025: Sunset Run & Erafone Mantener la Tierra es un evento inspirador que tiene un impacto positivo en la comunidad y el medio ambiente.