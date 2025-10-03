Correo electrónico de amenaza de bomba en el aeropuerto de Chennai a la medianoche Sparks Enorme conmoción







Un misterioso correo electrónico que amenaza un explosión de bomba fue recibido en la oficina del gerente del aeropuerto de Chennai el jueves a la medianoche. El correo electrónico afirmó que las bombas poderosas se habían escondido dentro de los contenedores de basura en el aeropuerto y que explotarían. Sorprendido por esto, los funcionarios del aeropuerto inmediatamente alertaron al director del aeropuerto de Chennai, informó la agencia de noticias ANI.

Se convocó una reunión de seguridad de emergencia en el aeropuerto a la medianoche, a la que asistieron autoridades altos del aeropuerto, funcionarios de BCA, oficiales de CISF, representantes de las aerolíneas y la policía del aeropuerto. Se decidió traer todo el aeropuerto bajo un estrecho cordón de seguridad y realizar controles intensivos.

En consecuencia, los escuadrones de eliminación de bombas, junto con perros rastreadores, realizaron amplias búsquedas durante toda la noche. Todos los vehículos que ingresan al aeropuerto fueron detenidos y revisados. Los pasajeros fueron sometidos a cheques adicionales antes de los vuelos de embarque. Contenedor de basuraLas parcelas cargadas en vuelos y el equipaje de los pasajeros fueron inspeccionados a fondo por el escuadrón de bombas, informó ANI.

La búsqueda continuó desde la medianoche hasta el amanecer en las instalaciones del aeropuerto. Sin embargo, no se encontraron bombas ni materiales sospechosos.

Las autoridades concluyeron que esta era otra amenaza de bomba de engaño, similar a las recibidas anteriormente. Se presentó una queja formal en la estación de policía del aeropuerto de Chennai. La policía ha registrado un caso y ha lanzado una investigación para rastrear al grupo detrás de esta falsa alarma, informó ANI.

La amenaza de la bomba de medianoche y la operación de búsqueda durante toda la noche causaron una conmoción y tensión generalizada en Aeropuerto de Chennai Hasta el amanecer.

El vuelo de Indigo Mumbai-Delhi recibe una amenaza de bomba

Anteriormente, un vuelo índigo de Mumbai a la capital nacional recibió una amenaza de bomba el martes por la mañana. El Vuelo 6E 762 tenía alrededor de 200 personas a bordo y las agencias de seguridad encontraron la amenaza de no ser específica, dijo la fuente a PTI.

Se observó una amenaza de seguridad a bordo de Indigo Flight 6E 762 que funciona desde Mumbai A Delhi el martes, dijo un portavoz de Indigo.

«Después del protocolo establecido, informamos a las autoridades relevantes y cooperamos completamente con ellas para llevar a cabo las verificaciones de seguridad necesarias antes de que la aeronave fuera despejada para las operaciones», dijo el portavoz en un comunicado a PTI.

La fuente también dijo que se declaró una emergencia completa para el vuelo en el aeropuerto de Delhi.

El vuelo, operado con un Airbus A321 NEO AircraftAterrizó alrededor de las 7.53 am, según la información disponible en el sitio web de seguimiento de vuelo Flightradar24.com.

«Hemos hecho todos los esfuerzos para minimizar los inconvenientes a nuestros clientes, incluida ofrecerles refrescos y compartir actualizaciones regulares», dijo el portavoz de Indigo.

(Con entradas de ANI y PTI)





