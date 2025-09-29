Correo de drogas que transportaba un vapor de drogas duro como Jonathan Firzzy fue arrestado, Bareskrim también confiscó metanfetamina al éxtasis

Yakarta, Viva – Dirección de Ley Criminal Drogas Badab Investigación penal Polri desmanteló el tejido de contrabando Medicina dura Tipo de etomidato a través de Pod vape.

En este caso, uno mensajero Llamado Abdul Rahman alias Amin fue capturado. El arresto tuvo lugar dramáticamente en el área de Tanjung Priok, North Yakarta, el domingo por la tarde, 28 de septiembre de 2025. En ese momento, Amin estaba en el automóvil antes de ser finalmente interceptado por la policía.

«En el arresto, se descubrió que el vape líquido de la marca 10 PX que supuestamente contiene Etomidato, así como varios otros tipos de drogas», dijo el director de crímenes de drogas Policía de investigación criminalPolicía general de brigada Eko Hadi Santoso, lunes 29 de septiembre de 2025.

Inicialmente, el equipo de Bareskrim recibió información sobre vehículos sospechosos de cuatro ruedas. Una vez examinado, la policía encontró dos bolsas de color blanco marrón lleno de grandes cantidades de drogas.

Como resultado, se encontró 25 paquetes de metanfetamina de envasado de té chino, 550 píldoras de éxtasis, hasta cinco pequeños paquetes supuestamente heroína con un peso total de 27 gramos de brutto. Toda evidencia ahora se ha asegurado para las pruebas de laboratorio.

Del examen, Amin afirmó que solo era un mensajero. Una figura misteriosa le dijo que generalmente se le llama ‘Om Bos’, a cambio de Rp5 millones por cada kilogramo de drogas que se entregaron con éxito. En el auto también hay otro hombre llamado Hartono Wijaya.

Sin embargo, según los investigadores, solo se le pidió a Hartono que fuera un conductor y no había recibido ningún pago. La policía se aseguró de que esta red no se hubiera detenido aquí. La acción de persecución del Big Dealer ciertamente continúa.

«El equipo de investigación todavía está desarrollando este caso y canta la cifra de OM Boss llamó al sospechoso como el donante de instrucciones», dijo Eko.

El caso de Vape contiene drogas duras de Etomidato como esta no ha atrapado mucho tiempo al artista Jonathan Frizzy Alias ​​Ijonk. Fue nombrado sospechoso por la Policía de la Ciudad del Aeropuerto Soekarno-Hatta (Soetta) en el caso del uso de vape que contiene drogas duras en forma de sustancias Etomidato.

El jefe de la Unidad de Investigación de Narcóticos de la Policía del Aeropuerto de Soekarno-Hatta, el comisionado de policía adjunto Michael Tandayu dijo que Ijonk desde 2024 había ordenado 6 veces un vapor de drogas. Además, Michael dijo que Ijonk ordenó el vape que vino de Malasia y también Tailandia.

«Según los resultados del examen, basado en evidencia, ha sido 6 veces, desde 2024», dijo Michael a los periodistas el miércoles 7 de mayo de 2025.