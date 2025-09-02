Corporación para la transmisión pública para obtener el premio de gobernadores de la academia de televisión

Como se prepara para cerrar después de casi 60 años de servicio, el Corporación para la transmisión pública será honrado con uno de los Academia de televisiónLos principales premios, el Premio de Gobernadores 2025. La noticia es agridulce, ya que se produce después de la mudanza del presidente Trump, matar fondos federales para los medios públicos. En julio, el Congreso aprobó el paquete de rescisión de Trump, eliminando $ 1.1 mil millones en fondos que anteriormente habían sido aprobados durante los próximos dos años, Cerrar efectivamente las puertas en el CPBQue es ahora Tomando sus operaciones.

The Governors Award Emmy will be presented to CPB president/CEO Patricia de Stacy Harrison, who has led the organization since 2005. Harrison is set to accept the award during the Creative Arts Emmy Awards ceremony this Sunday, Sept. 7. According to the TV Academy, the CPB was chosen for its “more than five decades of service in enriching America’s media landscape through funding and support for educational, cultural and public-interest programación «.

El CPB ayudó a entregar fondos a más de 1,500 estaciones locales de radio y televisión en todo el país, lo que les permite operar sin comerciales en los 50 estados, además de Puerto Rico, Guam y American Samoa. Esas estaciones que requieren el mayor apoyo se encuentran en áreas rurales y remotas, y a menudo son los únicos emisores que proporcionan información de seguridad pública.

«El Premio de los Gobernadores reconoce y celebra contribuciones extraordinarias que trascienden la televisión y la sociedad de transformación», dijo el presidente de la Academia de TV, Cris Abrego, en un comunicado. «Durante más de medio siglo, CPB ha sido un firme campeón de la narración de historias que informa, educa y nos une y garantiza que los medios públicos sigan siendo un espacio vital donde se escuchan diversas voces y se sirven comunidades. Con este premio, honramos el legado duradero del CPB y su impacto extraordinario en la vida cultural y cívica de nuestra nación».

El CPB fue establecido por primera vez por la Ley de Radiodifusión Pública en 1967 como una entidad privada sin fines de lucro autorizada por el Congreso para ayudar a apoyar las estaciones locales y también las inversiones de programas. Los fondos de CPB han ayudado a la producción de programas PBS como «Sesame Street», «Mr. Rogers ‘Neighborhood», «The MacNeil/Lehrer Report», «Nova», «Reading Rainbow», «Frontline» y más. Los fondos de CPB también ayudaron a desarrollar y extender las inversiones en subtítulos, servicios de video descriptivos y otra accesibilidad a los medios para personas con discapacidad.

Bajo la supervisión de Harrison, CPB ayudó a apoyar a los radiodifusores públicos mientras se convirtieron en digital y se adaptaron a nuevas tecnologías. Las iniciativas de medios públicos de CPB han incluido abordar la crisis de deserción de la escuela secundaria nacional.

«Este es nuestro legado», dijo Harrison. «CPB servirá como base para el futuro de los medios públicos de Estados Unidos».

El Premio Gobernadores se presentó por primera vez en 1978; Los destinatarios anteriores incluyen a Glaad, el Instituto Geena Davis sobre Género en los medios de comunicación, Debbie Allen, Tyler Perry, «Star Trek», «American Idol», William S. Paley, Hallmark Cards Inc., «Masterpiece Theatre», Comic Relief y PBS. Greg Berlanti recibió el honor en 2024.

Las artes creativas Emmys Tuvo lugar el 6 de septiembre y el 7 de septiembre en el Peacock Theatre en LA Live; Una versión editada de las ceremonias se emitirá el sábado 13 de septiembre a las 8 pm en FXX (y transmitirá en Hulu hasta el 7 de octubre). El Primetime Emmys Air vive en CBS y Paramount+ el domingo 14 de septiembre a las 8 pm ET.