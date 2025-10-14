Coronel militar anuncia que las fuerzas armadas están tomando el control en Madagascar







Un coronel de una unidad militar de élite en Madagascar dijo el martes que las fuerzas armadas están tomando el poder en la nación del Océano Índico.

Su anuncio se produjo casi inmediatamente después de que el parlamento votara a favor de destituir al presidente Andry Rajoelina, quien huyó del país debido a la rebelión de soldados.

El coronel Michael Randrianirina dijo ante los periodistas que el militar formaría un consejo compuesto por oficiales del ejército y de la gendarmería. Se nombrará un primer ministro para formar «rápidamente» un gobierno civil, afirmó.

Parecía significar el fin de los siete años de Rajoelina como líder del país.

