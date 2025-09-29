Corolla DX Dewa United Motorsport le llamó la atención en el campeonato nacional Sprint Rally 4

Semarang, Viva – Campeonato nacional Rally de sprint La ronda 4 2025 se celebró oficialmente en el circuito de la ciudad de POJ, Semarang, del 27 al 28 de septiembre. El camino con el carácter técnico y la bendición Sharp hacen la competencia entre el rally hasta el final hasta el final.

Este evento presenta varias clases seguidas de corredores nacionales. Desde la Clase R1, R2, F, M, hasta RC3, las batallas feroces se presentan con resultados bastante variados.

El equipo de Dewa United Motorsports se convirtió en uno de los equipos que le llamó la atención. Se las arreglaron para defender el título del equipo con 30 puntos importantes adicionales en la clasificación.

Según el director del equipo de Dewa United Motorsports, Kusuma Bagja, el factor clave de la victoria es el equilibrio entre corredores y vehículos. «La clave para el éxito del equipo de Dewa United Motorsports para convertirse en el campeón del equipo es la madurez de los corredores y los automóviles», explicó, citado a partir de la declaración oficial el lunes 29 de septiembre de 2025.



Campeonato Nacional Rally Rally 4 2025

En la Clase R1, la competencia involucró a la pareja Muliana Saleh y H. Rizky Fauzi. Con el motor Toyota Corolla DX 4age 4 Barrel, ambos terminaron terceros con un tiempo de 25 minutos 58.6 segundos.

Mientras tanto, en la clase R2, el indie Fiancoko y Deni Danismar se desempeñaron de manera consistente. Confiando en Toyota Corolla DX con el motor K20, ganaron el primer lugar con un tiempo récord de 24 minutos 01.7 segundos.

Los logros del equipo también vinieron de la clase F3 a través de Emmanuelle Amandio y H. Rizky Fauzi. Usando Mitsubishi Lancer GTI, ganaron la posición superior con un tiempo de 21 minutos 20.5 segundos.

En la Clase M1, el joven Raller de Barlean Stars con Ronan Riwong registró resultados positivos. Toyota Yaris Proto, quien fue conducido, los llevó a terminar primero con 19 minutos 54.8 segundos.

Otra victoria vino de la clase RC3 a través de TB Adhi y Fahrezi Fadh. El Ford Fiesta Rally 3 que usan entregado a la primera posición con un tiempo récord de 19 minutos 27.8 segundos.

Uno de los conductores, Muliana Saleh, enfatizó la importancia de mantener la condición física antes de la carrera. «Rutinariamente corro y ciclismo para que la resistencia se esté fortaleciendo, porque en un rally como este determina físicamente el resultado final», dijo.