Corey Hawkins, Willem Dafoe Star

Nominado al Emmy Corey Hawkins y el nominado al Premio de la Academia Willem Dore Foring en el tenso trailer de «El hombre en mi sótano. » El thriller psicológico de Andscape, el estudio de contenido negro de la Compañía Walt Disney, hará su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto el próximo mes.

Adaptado de la novela más vendida de Walter Mosley y dirigida por Nadia Latif en su debut característico, «The Man in My Basement» se encuentra en el vecindario afroamericano de Sag Harbor, Nueva York, y se centra en Charles Blakey (Hawkins), un hombre que está «fuera de trabajo, fuera de la suerte y en el vergra de la falta de edad previa en su hogar ancestral» después de la muerte de su madre. Luego, un golpe en la puerta de un misterioso empresario, Anniston Bennet (Dafoe), que muestra el trailer, trae una propuesta extraña y lucrativa.

«Tengo en cuenta alquilar su sótano durante un par de meses», le dice a Bennet sonriente a un Blakey desconcertado, que rechaza la oferta al principio.

Pero, el dinero que el hombre ofrece para alquilar el sótano polvoriento de pie para el verano es suficiente para eliminar las deudas de Blakey para siempre, por lo que reconsidora. Es una decisión fatídica, una que finalmente obliga a Blakey a «confrontar a los fantasmas de su familia y bloquea a los hombres en un rompecabezas aterrador, en el corazón de la raza, la fuente de sus traumas y la raíz de todo mal».

«¿Por qué elegiste mi casa?» Blakey pregunta hacia el final del trailer. «Hay algunas respuestas que no necesita saber», responde Bennet inquietantemente, luego se burla. «Parece tenso Sr. Blakey …»

Las cosas se vuelven más inquietantes a medida que el clip continúa y los dos hombres se enredan cada vez más en su alianza mortal y peligrosa. El metraje culmina en un final ardiente mientras se hacen una pregunta más importante: «¿Por qué estás aquí?»

Anna Diop también protagoniza «The Man In My Basement», que estará disponible en teatros seleccionados el 12 de septiembre y en Hulu y Disney+ este otoño.

Mira el nuevo trailer a continuación: