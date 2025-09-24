Corey Feldman, Baron Davis envió a casa en doble eliminación

Alerta de spoiler: esta historia contiene spoilers del episodio del martes 23 de septiembre de «»Bailando con las estrellas. «

La primera dos Los pares de la temporada 34 fueron enviados a casa durante la «Noche de Wons-Wonders» de «Dancing With the Stars», y fue emocional.

Carrie Ann Inaba regresó después de estar enferma durante el estreno, uniéndose a los jueces Derek Hough y Bruno Tonioli en la mesa. Después de que cada pareja bailó, Whitney Leavitt y Robert Irwin permanecieron empatados en la parte superior de la clasificación.

Aún así, dos parejas tuvieron que irse. Después de combinar los puntajes de los jueces junto con los votos de la audiencia, Corey Feldman y Baron Davis fueron enviados a casa.

La próxima semana será la «Semana de Tiktok». Hasta entonces, aquí hay un resumen rápido de los puntajes de esta semana:

Jen Affleck y Jan Ravnik (Quickstop)

Puntuación: 22/30

Hial, el Baal y Gaboz (oda))

Puntuación: 21/30

Jordan Chiles y Ezra Sosa (Jive)

Puntuación: 22/30

Barón Davis y Britt Stewart (Samba)

Puntuación: 18/30

Alix Earle y Val Chmerkovskiy (Jive)

Puntuación: 21/30

Dylan Efron y Daniella Karach (Samba)

Puntuación: 20/30

Corey Feldman y Jenna Johnson (Cha Cha)

Puntuación: 15/30

Danielle Fishel y Pasha Pashkov (Cha Cha)

Puntuación: 19/30

Elaine Hendrix y Alan Bersten (Jive)

Puntuación: 21/30

Scott Hoying y Rylee Arnold (Cha Cha)

Puntuación: 18/30

Robert Irwin y Witney Carson (tango)

Puntuación: 22/30

Lauren Jauregui y Brandon Armstrong (Foxtrot)

Puntuación: 21/30

Whitney Leavitt y Mark Ballas (Cha Cha)

Puntuación: 22/30

Andy Richter y Emma Slater (tango)

Puntuación: 16/30