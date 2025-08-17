Coret Mees Hilgers, FC Twente PSV destruido

VIVA – FC Twente soportar la vergüenza en casa después de ser derrotado PSV En el segundo partido de la Liga Holandesa Eredivisie 2025/2026. Compite en Grolsch Veste, Sunday Night Wib, 17 de agosto de 2025, FC Twente derrotado por un puntaje de 0-2.

En ese partido, el FC Twente no jugó al defensor Equipo nacional Indonesia a saber Mees Hilgers. Paslanya, el jugador de 24 años ha sido exiliado porque quiere abandonar el club.

El gol ganador del PSV fue anotado por el gol de Max Burns en el séptimo minuto y el gol de Jerdy Schouten en el minuto 54.

Para FC Twente, este es su segundo problema en la nueva temporada. Este resultado también los hizo varados en el puesto 15 con cero puntos. Mientras que PSV ocupa el segundo lugar después de ganar dos victorias.

Anteriormente, el entrenador Joseph Oosting enfatizó que el sangriento defensor indonesio no entraría en el equipo cuando Twente recibió al PSV Eindhoven en el estadio De Grolsch Veste, el domingo por la noche de agosto de 1725 Wib. Esta situación hace que Hilgers sea amenazado solo para convertirse en un alias de reserva muerta «Camat» hasta que se cierre la ventana de transferencia de verano.

En la primera semana de Eredivisie contra Pec Zwolle, Hilgers tampoco se incluyó en la lista de jugadores. Según Oosting, esta decisión no pudo separarse de la actitud de Hilgers que querían abandonar Twente en la ventana de transferencia esta vez.

«Con Mees, la situación es muy simple. Él ha indicado que quiere ir y respondemos. En este momento todavía está aquí, sigue entrenando con nosotros», dijo Oost.

Sin embargo, el entrenador holandés insistió en que solo confiaría en los jugadores que estaban completamente comprometidos con el club.

«Por otro lado, trabajas para una nueva temporada. Desea hacerlo con jugadores que se pueden usar durante toda la temporada. Supongo que Mees Hilgers se irá», continuó.