Coreógrafo de ‘A Beautiful Noise’ en el musical de Neil Diamond

El coreógrafo de la gira Yasmine Lee acredita el elenco estelar de la Diamante Neil musical «Un hermoso ruido«Para el rumor enérgico se siente al ver el programa.

Actualmente tocando en el Teatro Pantages de Hollywood, «A Beautiful Noise» sigue el ascenso de Diamond al estrellato de un niño pequeño en Brooklyn a un ícono de rock. Todos los éxitos, «América», «Forever in Blue Jeans» y «Sweet Caroline» están entretejidos, enhebrando la historia juntos.

El elenco de gira presenta a Robert Westenberg como Neil Diamond, Hannah Jewel Kohn como Marcia Murphey y Lisa Reneé Pitts como doctor. «Hay una electricidad en esta compañía que permite que la coreografía sea liberadora y haga toda la narración y sea deslumbrante cuando necesita ser deslumbrante», dice Lee. Mientras viajan de ciudad en ciudad y lugar a lugar, Lee agrega: «Realmente están comprometidos con la narración de historias».

Lee habló con Variedad sobre mantener el espectáculo fresco y energizado en el camino.

El espectáculo abrió en Broadway en 2022. Ahora está de gira. ¿Cómo se mantiene el espectáculo limpio y fresco para el camino?

Hay muchas cosas que entran en eso. Es un casting estelar. Tenemos una compañía de jóvenes actores dedicados, comprometidos e increíbles. Realmente se enorgullecen de hacer un buen trabajo y mantenerlo fresco para sí mismos, lo que lo mantiene fresco para la audiencia. Dentro del elenco, tengo dos capitanes de baile, y debido a que son parte de la compañía, también entienden el trabajo desde adentro y pueden hacer un trabajo de mantenimiento a medida que el espectáculo viaja. Salgo y visito la compañía en ocasiones y hago registros más grandes y todo eso.

El espectáculo se encuentra actualmente en el Pantages Theatre en Hollywood. ¿Cómo se adapta el programa cuando va a algún lugar como San Francisco, donde las dimensiones del escenario son diferentes? Y dentro de eso, ¿cómo trabaja con el conjunto para ajustarse?

Hay algunas adaptaciones técnicas que ocurren en términos de la perspectiva de la audiencia, así como las líneas de visión.

En la canción «America», no se dice explícitamente para la audiencia, pero hay una entrada en la que he colocado la estatua de la libertad. A medida que el elenco sube al escenario, hay un punto en el que todos miran a la distancia, y esa posición representa la estatua de la libertad. En un lado técnico, está evaluando cada etapa, cada lugar, y viendo qué pequeños cambios deben ocurrir. Una de las cosas por las que mantengo y sigo volviendo a visitar el elenco es que el programa es el espectáculo. Por ejemplo, cuando llegamos a casas realmente grandes, creo que los artistas quieren salir a la casa más a la casa, en particular, si es una audiencia realmente entusiasta y fuerte, el elenco quiere cumplir con esa energía. Pienso en este programa como un musical grande y deslumbrante de Broadway. También pienso en ello como una pequeña obra sobre el ser humano singular, Neil Diamond. Debido a que es una obra de teatro sobre un músico, hay música, ¿verdad? Así que creo que deben hacer que la audiencia llegue a ellos. En ese sentido, les pido que no empujen a la casa, que no se ajusten de un escenario a otro, aparte de las pequeñas cosas técnicas, pero la obra sigue siendo la obra, y es efectiva porque la audiencia se inclina y se engancha el corazón de una manera que no creo que sea posible si solo deslumbra hacia adelante.

¿Con qué frecuencia estás haciendo un encuentro con el elenco y el conjunto?

A menos que haya algo que realmente requiera mi atención con más urgencia, lo que sería, si hay un nuevo actor, o alguna lesión, o algo que no ha estado funcionando por un tiempo, o los capitanes de baile o nuestra gestión del escenario pueden marcar y decir: «Oye, realmente necesitamos que salgas y lo mires». Dejando a un lado esa situación, mi punto óptimo para visitar un espectáculo es aproximadamente cada cinco a ocho semanas porque solo está aprovechando la ventaja donde las cosas pueden comenzar a resbalar, sin que ellos lo supieran.

El público tiene expectativas para sus canciones favoritas, como «Sweet Caroline» u otros números que están emocionados de escuchar. ¿Cuánto puede cambiar un poco una actuación para el camino?

Los cambios suceden primero en el departamento de música. Entonces, si hay diferentes orquestaciones, o si algo se acorta, o los arreglos son diferentes, entonces la coreografía y el movimiento responden a lo que nos han ofrecido.

Y a las expectativas, creo que tratar de jugar con las expectativas de una audiencia puede ser un territorio complicado para cualquier artista. Hay una conciencia, y luego creo que debe olvidarse por un tiempo, para que la información salga. Hay una estructura y una construcción, y una idea, y luego se puede probar y jugar.

En términos de armar números, ¿hay más presión sobre una pieza de conjunto o en esos momentos más tranquilos?

Es realmente un caso por caso. No sé si uno es más difícil que el otro. Diré que el trabajo de conjunto es algo que me encanta. Me encanta construir una empresa. Me encanta construir un conjunto. Me encanta encontrar la voz de un conjunto y cómo contribuyen a la narración de historias, en particular en «un hermoso ruido», porque el conjunto es el ruido en la cabeza de Neil. Entonces todos son una faceta de nuestro protagonista. Tengo una afinidad personal por el trabajo conjunto. Y cuando tengo el momento, la oportunidad de trabajar uno a uno con nuestros actores, es muy maravilloso.

¿Hay un número en el programa que estás particularmente orgulloso de lograrlo?

«Siempre en jeans azules». Es un momento en la vida de Marsha Murphy. Solo vemos el conjunto en el escenario si Neil está en el escenario, porque son el «ruido» en su cabeza. Es la única vez en el programa en la que tiramos del «ruido» en el escenario cuando Marsha está en el escenario. Es un momento en el que estamos diciendo que su esposa se ve afectada por el ruido en su cabeza. En cierto sentido, ella puede escucharlo. Así que creo que es un poco un salto, y es exitoso. Funciona todas las noches maravillosamente. El popurrí «Stadium» es un favorito de los fanáticos, un favorito de la compañía. Es muy divertido. Es de alta gama. Es alto octanaje. Es el momento en el programa donde Neil está en concierto. Podemos ver a los bailarines en toda su naturaleza performativa. En términos de empujar a nuestros artistas, es un momento realmente desafiante, pero lo logran.

Esta entrevista ha sido editada y condensada.